自由廣場》蔡政府如何「撥雲」

◎ 羅承宗

驚駭世人的林宅血案發生於一九八○年二月廿八日，本月底將屆滿四十年。遙想事件發生當時，同年三月三日官方旋即由刑事局、北市警局、調查局、憲令部、國安局等情治機關，共同組成所謂「撥雲專案」偵辦此案。只是數十年過去了，案情依然被烏雲層層籠罩。所幸直到本月十七日促轉會公布調查報告，指出情治機關居然有滅證、隱瞞案情等作為，並提出「當年威權政府涉案的可能性不容排除」推論後，這片厚重的烏雲，才顯露出了一絲曙光。以此調查報告為基礎，「檔案解密」與「追緝兇手」，接下來應是蔡政府「新撥雲專案」的主要任務。

首先就檔案解密而言，對比先前若干情治機關對檔案解密抱持著推諉曖昧的態度，反而佐證「威權政府涉案」指摘並非空穴來風。國家機密保護法第十條規定，國家機密等級核定後，原核定機關或其上級機關有核定權責人員得依職權或依申請，就實際狀況適時註銷、解除機密或變更其等級，並通知有關機關。目前各機關如國安局、警政署刑事局、法務部調查局等機關保有之相關檔案，除各該機關得自行解密外，其上級機關，包括總統、國安會、行政院、內政部、法務部、國防部等亦有解密之權。若有機關礙於官場文化真有「難言之隱」，則上級機關就應拿出勇於任事態度，直接解密。

其次就追緝兇手來說，陳水扁執政時期，行政院曾研究「林宅血案」追訴權時效究竟是廿年抑或卅年計算的爭議。然而自從刑法第八十條於去年五月修正後，本案已無追訴權期限問題。因此承辦本案的北檢署應以促轉會的珍貴調查報告做為新基礎，秉持毋枉毋縱原則繼續偵辦此案。

最後也值得注意的是，於林宅血案四十年後，帶來這絲曙光的促轉會，誠屬不易。只是依促轉條例，今年五月促轉會即將關門落幕。而促轉條例裡規劃用不當黨產收入成立的促轉基金，由於受台北高等行政法院多數法官針對黨產追徵案慣性准予停止執行影響，迄今還無法成立。今年年中過後，少了促轉會這個獨立機關揭發威權政府昔日種種的過往，台灣未來的轉型正義工程該如何繼續跨步前行？諸多課題，值得朝野共同思索面對。

（作者為南臺科技大學財經法律研究所教授兼所長）

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