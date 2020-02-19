鏗鏘集》不脫中國牢結，何來改造重生

◎李敏勇

二○○○年，台灣首次政黨輪替，陳水扁在中國國民黨、連、宋分裂競逐的狀況下當選總統，民進黨執政。中國國民黨未自我反省，也不珍惜國際社會以「寧靜革命」稱譽的台灣政治新局。李登輝被逐出中國國民黨， 以洩殖民統治權力症候群黨人之恨。馬英九以台北市長率黨人包圍李登輝官邸的一幕，殖民統治症候群寫照。

李登輝視連戰為接班人，當做中國國民黨台灣化的政治佈局，但連戰扶不起，宋楚瑜挾勢作亂，毀了李登輝的權力保守構想。但連戰未面對己過，竟反過來怪罪拉拔他、據說受其父託付照顧他的李登輝，並以之向黨國殖民體制表態，繼而接納為權力委身的宋楚瑜為副手，於二○○四年再戰，連戰連敗成為他的寫照。

二○○八年，馬英九再為中國國民黨取得政權，當選總統。他之前打斷陳水扁台北市長連任之路，也促成陳水扁競選、當選總統，打亂李登輝預擬的政治秩序以及他認為、希望陳水扁或在連戰之後才當選總統的政治判斷。民主化、總統直選後的權力亂序，或許也是民主化台灣國家紛擾的原因。民進黨和中國國民黨，為台灣或為中國，都存在權力漩渦。

馬英九的八年總統，他虛假的台灣心，露出馬腳，加上太陽花運動，再失去中國國民黨政權。虛構的「九二共識」是他的遺產。一中不能各表，不說；反共而親中舔共的惡質，殖民統治心態露出真面目。在香港反送中的警惕下，二○二○年，中國國民黨再失政權。這下，改革論、改造論盡出。似乎，置之死地而後生的景況。

但是，既逐出李登輝，中國國民黨的中國性不除，能改革或改造出可以被覺醒的台灣人接受的政黨嗎？只要中國國民黨自認源於中國，自視為壟控中華民國，不能面對中華人民共和國已取而代之，這一段糾結的、混淆的歷史，就不能終結。徒然虛耗海峽兩岸、兩個不同的政治體。

中國國民黨的改革、改造，先拋棄中國的牢結吧！先拋棄殖民意識吧！先拋棄中國的買辦性吧！還認為中華民國是中國，還想穿梭投機取利，還有流亡殖民性，就會被台灣這個國家的人民拋棄，甚至成為歷史，這甚至是台灣改造重出的路。

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