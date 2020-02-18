自由廣場》強制配戴電子手環 恐生爭議

◎ 吳景欽

如何防止武漢肺炎的居家隔離、居家檢疫者趴趴走，內政部長徐國勇強調對失聯者要以通緝犯的規格來協尋，台北市長柯文哲也拋出使用電子手環的想法。而這些防制手段，或有其必要性，卻也得思考，是否於法有據。

目前違反居家隔離、居家檢疫者，可處六萬到三十萬元、一萬到十五萬元的罰鍰。因僅是行政不法，故刑事訴訟法中，有關通緝須製作書面，並公布於檢警機關、媒體，以呼籲民眾協尋，且檢警得逕行逮捕的強力作法，恐皆難以適用。從此也衍生出，到底要否將此等違反行為入罪化，即只要違反主管機關居家隔離的禁令，不論有無傳染於他人，皆須處以刑罰的立法政策之問題。

至於電子監控的法律依據，最早出現於二○○五年修正的性侵害防治法，其中第二十條第三項第七款規定，對性侵害的緩刑與假釋犯，於保護管束期間，經檢察官許可後，得對之施以電子科技設備為監控。而於去年中的刑事訴訟法修正，於第一一六條之二第一項第四款，也明文法官停止對被告羈押時，為保證其能就審，亦可為電子監控。而此條款，也同樣適用於檢察官不聲押或者法官決定不羈押時，為防止被告逃亡的替代手段。

而對刑事犯的電子監控，是於手腕或腳踝配戴發射器，再加以ＧＰＳ定位，致能為全天候的監視。故只要被監視者未遵守居家命令而離開處所，或者拆除發射器，執法機關就會立即進行逮捕。而拜科技進步之賜，如於美國加州，甚至還可對酒駕累犯、吸毒者等，於此發射器加裝偵測酒精濃度、毒品含量的晶片，以隨時掌握其是否違反誡命。

如果能將此種監控方式，移植於居家隔離或檢疫者，甚至在配戴電子手環時，加裝可隨時監測體溫的智慧手錶，實就可完全掌握行蹤及身體狀況，並在查獲其違反禁令時，也同步得知經過的地點，致能於第一時間為緊急的防疫措施，實屬事半功倍。只是受居家隔離者，畢竟不是刑事犯，在傳染病防治法未有明確授權下，主管機關自不能逾越法律的界限。至於要否修法，授權行政機關得對疑似傳染病採取有如刑事犯般的高密度監控，恐又陷入防疫與人權如何平衡的難題。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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