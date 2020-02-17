社論─疫情後兩岸關係的可能變化

中國疫情專家鍾南山日前預測，武漢肺炎疫情會在二月中下旬達到高峰，四月前就可能結束。然而，中國的實際疫情卻快速惡化，習近平更定調抗疫為一場「人民戰爭」，中國各地幾乎進入準戰時的管制狀態。由此看來，不論是疫情本身或中國社會的失控狀況，鍾南山的樂觀看法，或可視為中共對內安撫人心、對外平息外國疑慮的宣傳戰手段吧。

武漢肺炎病毒是一種新型冠狀病毒，醫學界對其特性、傳染途徑、潛伏期、致病率與防治方法，一無所知，亦無研發成功的疫苗與特效藥，因而對疫情的評估也就難以得到精確結論。尤有甚者，此一新型冠狀病毒，不僅在科學上對其了解有限，更由於病毒發源地中國具有的特殊政經與社會結構，疫情之蔓延更已嚴重衝擊其獨裁統治（即中共的專制政體與可能引發的權力鬥爭）、國際地緣政治（包括中國夢面臨的挑戰、美中霸權爭奪戰），以及全球經貿版圖重塑等議題，都將成為武漢肺炎的症候群，在疫情過後改變世界的樣貌。未來新世界如何改變，或許無法精準預測，但變化的主軸卻已確定：那就是中國享盡繁榮、高成長的美好時光已經過去了；而這個翻天覆地的變化又與台灣未來發展息息相關。

外界曾預測台灣將是疫情第二嚴重的國家，目前情況看來，如此預言顯然過度悲觀，不過，其立論基礎乃是兩岸的高連結度，則是不爭的事實。如今，台灣因為採取積極、正確的措施，降低了疫情的損害；同樣地，在兩岸的政經關係上，台灣若能減少雙方的高度連結，尤其降低台灣對中國的依賴，建構一種均衡的互動模式，既維持經貿上的雙贏，同時保持本身政經的獨立性，將可以避免像現在一樣淪為中國的人質，無法擺脫對方無窮無盡的勒索。

但是，台灣要打造均衡的新兩岸關係，必須掌握兩大政經變動的趨勢。一是，疫情是否沖垮中共的專政體制，使其走上民主自由之路。此次中共對於疫情，一開始隱瞞，打壓提出警訊的醫護吹哨人，製造出李文亮醫師死難的悲劇；後在勢不可擋之際，仍以政治掛帥方式對抗病毒，大力吹噓黨與領導人的英明偉大，並且對全國進行嚴格管制，罔顧防疫之成效繫於資訊的公開透明，讓民眾充分了解病毒的危險性，及擁有正確的防止傳染知識，益以醫療專業的合作與交流，方可防堵疫情的蔓延。而中共極權統治的原則與手段，以打仗的方式與病毒對抗，與醫學的專業、民主的公開透明精神完全背離，遂釀成重大災難。而民怨的爆發更成了極權統治的破口。

其次，外界明顯低估疫情對經濟的衝擊，尤其全球股市甚至出現「非理性榮景」，在疫情惡化之際強勁反彈，令人匪夷所思。金融市場純粹反映貨幣、信用與籌碼之間的供需關係，與實體經濟未必正向相關；但是，武漢肺炎重創中國甚至全球實體經濟，卻是顯而易見的事實，必然反映在國際間的經貿往來與民眾的經濟生活。換言之，不管投資人的情緒如何高亢，中國已陷入部分封城、封省狀態，上億民眾除了維生的基本消費外，其他消費行為大都處於停滯狀態；而復工緩慢，更讓號稱世界工廠的中國幾乎停機，甚而造成全球產業的斷鏈危機。消費、生產大規模停止，以常識判斷即可得出中國經濟必然衰退的結論，則那些所謂中國GDP成長只會些微下修的分析，到底是無知抑或刻意討好中國？不管如何，將供應鏈多元化，降低跨國外包，製造業回流的思維，已是先進經濟體與產業從疫情中得到的共識。此一趨勢恰好與川普力倡的「美國優先」、「製造業回流」，以及台灣推動的台商返台投資的政策相互呼應。

總之，中國疫情處理不當，將帶給全球政經體系翻天覆地的變動，成為中共政權的一大考驗。習近平的中國夢瀕臨破滅，而世界各國包括中國最親近的盟友，都在重新思考與中國的政經關係；台灣則首當其衝，更應以均衡為架構重新打造兩岸關係，取代單邊傾斜的舊有模式。如此，在疫情過後，不論中國或台灣，方可以全新心態面對彼此，讓雙方都能成為新兩岸關係的贏家。

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