自由廣場》支持王文宏追求真相

◎ 胡文琦

二二八歷史事件即將屆滿七十三週年，媒體報導，日昨二二八受難家屬、高雄市二二八關懷協會理事長王文宏表示，「中正紀念堂處理」和「兩蔣遺體的處理」，是他和二二八事件及白色恐怖事件的遺屬們「最大的願望」，希望蔡英文政府在第二任的任內，可以「給一個交代及解決」。國史館館長陳儀深則表示，二二八檔案的彙編，是在前總統陳水扁任內的國史館館長張炎憲開始，政黨輪替後，民進黨則「銜台灣歷史之命」對二二八事件進行「真相追求」，目前在數位化後，很多年輕的一輩和學者專家，不必再像過去要到檔案庫、編譯局一張張的列印云云。

據悉，王文宏理事長表示，他在襁褓時，父親就因二二八事件被人打死，因為家人要保護他，他到了十八歲才知道這些事件。今天看到這些檔案，他想要印證這些資料和他所知道的二二八情形是否一樣？而對於中正紀念堂和對兩蔣遺體的處理，則是二二八事件相關遺屬的最大願望。坦白說，「將心比心、易地而處」，這是何其卑微渺小的人倫心願，究竟二二八完整的來龍去脈，與有關兩蔣和老Ｋ的歷史功過對錯，當然需要正面直視與檢驗，不是嗎？套句「沒有真相，就沒有和解」的老話，輔以民進黨蔡政府第二任仍是全面執政、全面過半的優勢條件，難道蔡總統還想沒完沒了地留一個尾巴繼續當政治提款機？

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）

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