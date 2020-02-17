自由廣場》額溫計怎麼用才準

◎ 黃明德

為了防止武漢肺炎在社區擴散，台大醫院蘇大成醫師建議人體發燒溫度標準需下修到攝氏卅七．四度左右。立意甚佳，確有必要，惟人體發燒溫度如何落實量測最為重要，否則新聞報導「一位看來健壯的男子用額溫計測出體溫卅三．六度及用耳溫槍測出卅六．七度」的疑惑，仍將層出不窮。

體溫計有耳溫槍及額溫計兩種。耳溫槍量測的體溫常被認為比較準確，因量測部位接近身體，只有局部暴露在外受室溫影響，故與體內實際溫度有差。但耳溫槍最大缺點是無法快速、大量量測，每測一次必須更換耳套，浪費時間、增加成本。

額溫計則有可快速量測、無需更換耳套、不增加成本，無缺貨之虞的優點，唯一缺點是量測部位（額頭）全部暴露在外，受大氣或室內冷暖氣機溫度影響。

耳溫槍及額溫計量測的體溫都是相對值，無法直接引用，若要絕對值表示，必須經過校正程序、設定環境條件及換算溫度管制點，始能呈現正確實際體溫。

額溫計的品質也很重要，但要適用，過與不及均非疫情期間最佳選擇。額溫計最經濟實惠的選擇，規格如下：溫度測定範圍須在0~100℃之間、最小刻度不大於0.2℃、精度在0~65℃量測範圍時要小於±1℃、為便於讀取量測值最好用數值表示、確實正確掌握量測部位能有紅點標示最佳。

倘能備足以上要件並落實操作程序，體溫量測快速有效掌控指日可待。

（作者為中華民國檢測驗證協會理事兼技術委員會委員，前化學工業國家標準技術委員會委員）

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