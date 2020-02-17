自由廣場》製藥業斷鏈危機談分散風險

◎ 陳永昌

武漢肺炎疫情，讓世界各國痛嘗「雞蛋放在中國同一籃子裡」苦果！英國《金融時報》日前報導，由於中國工廠延後開工導致原料供應短缺，全球製藥廠正面臨斷鏈危機。國際社會因此驚醒：中國不僅是「世界工廠」，也已經成為牽動全球健康的「世界藥廠」。尤其，抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等藥品關鍵原料，多來自中國供應鏈，囤貨與哄抬價格蠢蠢欲動。

以美國人廣泛使用的解熱鎮痛消炎藥布洛芬（Ibuprofen）為例，高達九成五是來自中國，也有八成抗生素依賴中國進口。更令人擔心的是，即使轉向同為藥品生產大國印度採購，報價不僅比中國高至少三分之一，印度本身至少七成以上學名藥原料是來自中國，根本無法擺脫中國。

美國紐約「哈斯汀生命倫理研究所」（The Hastings Center）資深顧問吉布森（Rosemary Gibson），去年七月在美國國會「美中經濟安全審議委員會」一場聽證會中警告：「美國依賴中國的程度已經到了臨界點，如果中國明天把門（原料藥出口）關上，幾個月內，美國醫療院所就會被迫停止運作。」她鄭重提醒：藥品如同石油等能源一樣重要，是「戰略物資」，美國若不趕快進行反制對策，重新部署國安攸關重要藥品生產線或者強化進口藥品監控，一旦中國完全控制重要藥品供應鏈，美國只能坐以待斃。

另一方面，中國挾其龐大人口基數與經濟發展勢頭，以超過一億五千萬出境旅遊人次穩居觀光客第一大輸出國，成為泰國與日本等觀光業發達國家衣食父母。據日本國家旅遊局統計，去年三一八八萬人次訪日觀光客中，三成是來自中國，達到九五九萬人次，比前年成長一成五，創歷史新高。過度依賴中國旅客一直是日本觀光業蓬勃發展表象下的隱憂，果然這次在武漢肺炎疫情中受傷慘重。

安倍晉三首相上台後大力推動的「觀光立國」，希望借助二○二○年東京夏季奧運盛會，讓訪日外國觀光客一舉突破「四千萬人次，消費八兆日圓」大關，其中首要目標即瞄準中國遊客。再加上日韓兩國關係惡化，南韓觀光客大減四分之一，香港人又因為反送中運動而減少，日本不得不更加依賴中國遊客，因而備受詬病的慢半拍武漢肺炎防疫措施，不少人推測就是怕嚇跑陸客財神爺所致，連帶造成日本成為疫情重災區！

相較之下，拜中國自去年八月起全面停發來台自由行通行證之賜，中國觀光客來台過農曆年人數大減，讓台灣在武漢肺炎災情中免受重創。越演越烈的美中貿易戰，則讓台灣廠商早一步規劃供應鏈全球佈局，帶動台商加速加碼回台投資。提前把雞蛋放在中國以外籃子的台灣，正是此波疫情「運氣好」關鍵所在。

（作者為民間企業專業經理人）

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