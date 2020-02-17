自由共和國》清水唯一朗／未來能否超越回家投票？

台灣2020總統大選，選前之夜的畫面。(資料照)

清水唯一朗／日本慶應義塾大學教授

從民進黨大力呼籲「回家投票」即可以看出，民進黨在年輕選民中佔有優勢。(資料照)

觀察台灣的選舉，總是湧起羨慕的心情。因為和日本的選舉相比，能切實感受到有更多的人對政治抱持關心，熱中參與選舉。這次為了借鑒台灣以思考日本，筆者實地參觀總統和立委選舉。此行專程前往高雄、台中、台北觀選，讓我留下與四年前完全不同的印象。

尤其是關於政策的爭論，印象特別深刻。上次選舉也許是因為訴求政黨輪替，覺得沒有看到太多有關政策的爭論。這次大選，蔡英文展現了在財政均衡、產業振興、住房補助、育兒支援、提升治安等方面的政績，韓國瑜則提出學校課程改革、週休二日再檢討、年金制度修改等加以對抗。值得一提的是，在雙方陣營所進行的凱道造勢中，都強調了這些政策論點。

這種變化在年輕人身上也能看得到。以前筆者認為，台灣的年輕人對中台關係和支持的政黨極為關心，但對自己切身的政策課題卻並不太在意。而這次顯然不同。在各地聽取年輕人的意見後發現，他們視少子化、高齡化、地方衰退等問題為緊急的課題，討論必須採取的政策。與以往相比，可謂發生了很大的變化。

日本的情況如何呢？日本和台灣一樣，採用小選舉區比例代表並立制（單一選區兩票制），在制度上可以進行政權交替，但是二○一二年政權回歸自民黨後，自民黨維持長期執政至今。當初在野黨對政府的政策所採取的路線是，在國會推出反對方案以進行議論，不過，政府和自民黨被稱呼為「變形體政黨」，時常將在野黨提出的政策納為己有。結果，在野黨放棄了提出反對方案的路線，試圖以揭發醜聞來推翻執政者，惟沒能因此得到更多群眾的支持。蔡英文總統第二任的朝野關係會怎麼樣呢？希望台灣執政黨和在野黨能進行健全的議論。

立法委員候選人也都提出各種各樣的政策來進行選戰。特別引人注目的是主張將投票年齡調降至十八歲。日本、台灣乃至世界各國，年輕人對政治的漠不關心和低投票率是個大問題。其中，日本和台灣的老年人投票率很高，相對來說年輕人投票率顯得很低。

當然的結果是，政黨會推行政策照顧出來投票的老年人。但那不會產生具有前瞻性的政策。提高年輕人對政治的參與，在實施具有前瞻性的政策上，將成為極其重要的後盾。

日本在二○一六年將投票年齡調降至十八歲。現行日本的選舉制度，依然保留一九二五年開始實施男子普通選舉時對相關活動的限制，和台灣相比更不自由。但在降低投票年齡方面，日本似乎走在台灣的前面。

這是因為執政的自民黨評估此舉對自身有利而加以實現。其實從一九七○年代開始，在野黨就主張降低投票年齡，但一直都沒有被政府納入議程。民主黨失去政權後（二○一二年），重新執政的自民黨看到年輕人穩定支持該黨的趨勢，於是政府和自民黨就實現了這個政策。年輕人的團體中，有的也主張調降被選舉年齡至二十三歲，自民黨亦表示樂觀其成，藉此爭取年輕人的支持。

台灣的情況如何呢？從民進黨大力呼籲「回家投票」即可以看出，民進黨在年輕選民中佔有優勢。雖說如此，日本只需修改公職選舉法就能調降投票年齡，在台灣則需要修改憲法，其難度頗高。

另一方面，選舉相關的問題不是只有投票年齡而已。在日本，選民不需要在戶籍地，而是在現居地就能投票，除了公所外，也可以在超市和大學提前投票。反觀台灣，選民只能在投票日當天，按規定在戶籍地投票，這個制度顯得有些陳舊。聽說這次為了讓大學生能夠參加投票，權宜採取了在投票日前結束期末考試的措施。雖然是變通的作法，卻是很大的進步。

現行的這種制度背後，有許多政治因素的考量。但是，為開拓年輕世代參與政治，除了降低投票年齡外，擴大讓更多人有廣泛的投票機會，相信是很有意義的事。

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