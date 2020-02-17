自由共和國》鄭秀玲／國會改革之我見

日前立法院正副院長游錫堃（右）與蔡其昌（左）宣誓就職，並發表演說。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系教授

在因緣際會下，我從學界借調至立院擔任第九屆第八會期的立法委員。這四個多月以來我深感有幸學以致用，積極審查各部會預算，也針對高教改革、老屋重建與繁榮經濟等方面提出政策建言與修法。同時我也看到立院實際運作的一些問題。日前游錫堃新任立法院長在演說中強調「立法院是最高民意機關，將在兼顧程序正義、立法品質與議事效率下，一切以民意為依歸；並期許新國會在『人民的國會、開放的國會、專業的國會』基礎上，繼續興革與發展」。我聽了感觸良多，現行國會要達成游院長的期許，仍有一些差距啊！我乃提出以下的建議，期盼國人一起努力來推動國會改革：

（一）建立立院法案中心，實現專業的國會

不可諱言區域立委多南北奔波忙於經營選區，不分區立委所屬的委員會與其專業可能不盡相符，再加上助理們流動率偏高下，因此，平均而言立委們的問政專業仍有極大的改善空間。在預算審查方面，幸好有立院預算中心優秀團隊，適時提出具專業性且政治中立的評估報告，供立委們參考，扮演極佳的預算智庫角色。然而，法案修訂和預算審查有極為不同的專業，因此立院亟需建立一個更完善的法案智庫。我建議可透過提升現行法制局的功能並延攬更多元的專業人才來建立法案中心。針對重要法案，此中心從各利害關係人的立場提出專業客觀的評估及修法建議、個案討論，乃至於國際範例分析等，並據此提供修法建議報告，供委員們修法參考。

此法案中心更可針對那些已歷經數個會期，卻仍懸而未決的重要法案建立追蹤檔案與修法建議，提供新任立委接棒努力的重要參考。例如經二十五萬人連署修了三年多仍未通過的《礦業法》，六十個因修法期間被凍結的舊礦權，即可適用舊法審理而展延二十年。舊法不用環評、不用告知並取得土地所有權人同意，就可逕行挖礦，此乃危害環境與土地所有權人權益甚鉅，新任委員們必須繼續推動啊！

行政部門有台經院、中經院、資策會等各式智庫提供政策建言，立法院主掌中央預算的審查及重要法案訂定，更需有專責專業的智庫。由於欠缺法案智庫的專業諮詢，因而給了號稱活字典的資深總召們可以喬的空間（例如依據利益團體關說力道強弱、政黨利益算計及其經驗的判斷等）來推動法案，實在不是民主法治社會下立法院運作的正軌。

（二） 推動總召任期制，才能建立開放的國會

各政黨總召的權力極大，總召可藉由「指揮」其同黨委員會召委配合其議事規則運作（不排案、流會、不召開或不出席政黨協商等）來掌控預算案和法案的排審時程、修法內容及通過與否，以致備詢的政務官等只好聽命配合。而其餘大多數立委們則樂得當投票部隊。例如總召們不積極排審營業與非營業附屬單位共數兆多預算案，長期以來的陋習是未審查先花用，等快花完了才作形式上的審查並未被真正監督。因此除了蘇院長即將提出的防疫特別預算外，吾人呼籲新國會開議後，應展現魄力速審一○九年的四兆多附屬單位預算，督促國營事業及各部會小金庫提升競爭力及共體時艱撙節使用預算，將節省下來的不當預算編列，也移作防疫及振興經濟之用，讓國人遭受疫情的衝擊降至最低。

這些總召們更常受到被改革的既得利益團體的關說，例如礦業法、私校退場條例、媒體壟斷與多元維護防制法、私校法、囤房稅、十八歲公民權及校務基金改革等法案皆然，形成總召們獨斷獨行、黑箱作業的決策模式，致改革步伐蹣跚不前。這種少數人獨斷決策的無效率及帶來的風險，在這次全球肺炎疫情的發展已經給大家上了寶貴的一課，立法院的決策模式也要更加透明和公正啊！

吾人深信唯有透過總召人選的新陳代謝及任期制，以及具備道德勇氣的政務官敢以專業為符合民意的政策及法案發聲，加上更多自主媒體及公民團體的監督，才能以國家整體利益為考量，更快速推動上述已延宕多時的法案及與時俱進的智慧台灣相關法案，例如管理ＯＴＴ的「視聽串流服務法」、邁向智慧城市的資安及隱私權立法、攸關５Ｇ時代下台灣戰略優勢的「敏感科技保護法」、引領高教改革及人才培育的教育部司長人選的聘任得從學界借調、監督公私立大學校務基金的使用等，才能更有效地進行資源分配和制度建立，以建構一個人民安居樂業、更永續公義的社會。

（三）拒當投票部隊，建立人民的國會

雖然國會頻道直播可讓國人隨時看到立委們問政的即時表現，然而這樣的議事透明化對立委們的壓力，仍然不敵總召指示、黨中央意見與黨紀的處分。國人不難看到所選的立委們在議場上呈現一致性的投票部隊行徑。要破解這個問題，除需靠選民以智慧投票，選出真正能反映民意的民意代表與選出能為人民福祉努力的政黨之外，立委們還需要有具專業的團隊，提供其問政所需的調查資料與改革建議，並且願意傾聽各方民怨和民意等。有了專業知識及民意的支持，方可減少被黨意操弄，朝向建立人民的國會前進。因此，不論是新當選的政二代、帥哥美女及只會大聲疾呼保台口號的立委當選人，若缺乏專業、熱情和不畏強權的決心下，吾人預期他們未來也將陸續投入這個投票部隊中。要破解這個黨意高於民意的怠惰陋習，唯有靠媒體平時多多監督並由選民們在二年後的地方選舉期中考中，用手上神聖的一票來論斷他們的問政表現了。

在此，誠摯寄語各政黨的總召們及立委們應深深謹記人民才是您們的頭家，應該為頭家的福祉打拚，方能不負選民所託！

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