自由廣場》中國人太愛吃、太敢吃 吃出問題

◎ 易月

二○○二年十一月，在中國廣東省河源市發生不明原因的流行性疾病，病人出現發燒、發冷、咳嗽等呼吸道症狀，進而引發肺炎，甚至死亡的病例。由於原因不明，故被稱為「非典型肺炎」，後被命名為「嚴重急性呼吸道症候群」（簡稱ＳＡＲＳ）。當時並無有效的藥物對抗此新型病毒，二○○三年初又逢中國過年旅遊期，致使其快速散佈到中國各地，中國遊客並將此病毒傳播到國外，幾個月間，香港、新加坡、台灣、越南、加拿大等相繼淪陷，並有許多人染病死亡，造成全球重大疫情。

事後，中國研究人員從野生動物市場的果子狸體內，檢測到ＳＡＲＳ冠狀病毒。進一步實驗發現，果子狸是直接的傳染源。果子狸體內的病毒之所以會傳染到人類身上，就是因為中國人喜歡殺食野生動物所導致。中國人一向以懂得吃自豪，也是最敢吃，無論是天上飛的，還是水裡游的生物，都逃不過中國人的餐桌，故有人戲謔稱：「只要是地球上的生物，沒有中國人不敢吃的。」

但也因為中國人太愛吃、太敢吃，所以吃出了一大堆問題。去年底發生在湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情，現在正在中國快速蔓延，甚至像ＳＡＲＳ一樣逐漸向海外擴張，造成世界的恐慌。根據專家推測，此新型冠狀病毒可能與過去的ＳＡＲＳ一樣，也是因為中國人嗜吃野味而被傳染，此正印證「病從口入」的警語。

中國一向以擁有五千年的文明古國自詡，但是許多人民的飲食文化，卻仍保留吃保育類動物或各式野味的不文明習慣。香港有線新聞曾拍到廣東清遠一個農產品批發市場，出售大量的野生動物，包括芒鼠、不同品種的貓、箭豬、狗狸、貂鼠等。而位於武漢市漢口火車站華南海鮮市場東區的「大眾畜牧野味」攤，販賣各種的野生動物，包括活孔雀、蠍子、狐狸、果子狸、梅花鹿、狼仔、鱷魚、鴻雁、竹鼠等。

甚至每年夏至時期，在中國廣西玉林市民眾還會大量食用狗肉，並成為一種節慶。由於每年的狗肉節時，約有超過一萬隻狗被宰殺食用，而引起國際保育人士的撻伐，對中國的形象造成很大的負面影響。中國當局應該以這兩起嚴重的傳染疾病為鑑，嚴格取締屠殺及販售保育類動物，並宣導戒掉吃野味的習慣，以提升人民的飲食文明。文明古國應該要有文明的飲食習慣，如此不但可杜絕不明疾病的傳染，保障人民的生命及健康，並可改變其國際形象。

中國國家領導人習近平所提的「中國夢」中，文明的社會也是其中一項追求的夢想。然而，中國人若不改變吃保育類動物或各式野味的不文明習慣，縱然中國人民再富足，也不能算是一個現代的文明國家，而只能仍沉醉在擁有所謂五千年文明的回憶之中。

（作者為政治大學外交系博士）

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