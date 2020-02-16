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自由廣場》給台灣按個讚

2020-02-16 05:30
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◎ 李伸一

武漢肺炎疫情發生後，國人為求自保開始戴口罩，但因工廠產量有限，又難從國外進口，於是開始搶購，在一罩難買下造成人心不安，為擔心有人囤積及哄抬價格引起民怨，政府乃開始管制、徵用工廠口罩，並以健保卡每人每星期兩片實名配售。

對健保藥局藥師而言，每天二百片要分裝成一百份，要鍵入健保卡看有無重複購買，又要對有疑問者解說，都是增加藥局藥師人力及時間的負擔，但實施迄今藥局藥師全力以赴的配合，毫無怨言。而民眾亦能體諒合作，讓政府管制配售措施可以順利推動，另更經由確診者接觸人士的追蹤隔離、消毒，以及民眾防疫知識增長、正確資訊的提供，使台灣在與中國大陸地緣關係及人民往來頻繁情形下，沒有社區感染，確診人數也比日、韓、泰國、新加坡等地少，讓台灣的防疫工作獲得他國的讚賞，也使WHO在召開的全球專家疫情論壇不得不接納台灣專家參與視訊會議，讓台灣的防疫經驗分享他國，當然下一步可結合友我國家為爭取加入WHO為會員而努力。

凡此不禁對蔡總統、蘇院長及陳時中部長的領導與努力，給予最大的掌聲，也給健保藥局藥師、各級防疫人員及國人按個讚，這是台灣的驕傲，我以台灣人為榮，身為台灣人實在很幸福。

（作者為國策顧問、現代財經基金會副董事長）

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