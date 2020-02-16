自由廣場》也談中美貿易戰第一回合輸贏

◎ 吳海瑞

中美貿易戰誰贏？國策顧問黃天麟前輩日前在自由廣場表示，第一回合平分秋色。

黃認為美國幾輪加稅措施，理應大大衝擊中國的出口，但事實上去年中國的出口金額近二兆五千億美元，對美出口也達四一八五億美元。國內有媒體報導：「貿易戰逆轉勝？2019年中國進出口總值創新高」觀點類似。這是高標來看這場戰役，好似中國進出口要衰退，川普KO對方倒地才算贏。

二○一九年中國出口（以美元計價）為二．四九八四兆元，成長僅○．五％，進口二．○七六八兆元，衰退二．八％。相較於二○一八年的出口成長十％、進口成長十六％的強勁表現，貿易戰的衝擊已全面顯現；算是鼻青臉腫、皮開肉綻了。

黃認為華為二○一九年營收未減反增，是川普舉棋不定的結果。華為十八％的成長是事實，卻不是「健康地成長」。去年五月，川普對華為下管制令，中國愛國主義發威，華為在中國的市佔率開始飆升，第三季年成長更來到六十六％，但這也同時排擠了其他中國國產品牌，Vivo、OPPO、小米分別衰退二十三％、二十％、三十三％；而其海外市場，因禁止Google向華為手機提供GMS服務，衰退嚴重。

去年十月，華為公布第三季營收成長二十七％時，《數位時代》以「真正寒冬才要來了」作為標題。激情過後，去年第四季華為營收僅成長四％左右；今年受疫情影響，更是堪慮，但這不是上述所謂寒冬（最艱難的時刻）到來。因為川普讓美光、Intel透過在境外製造規避限制，恢復與華為的供應關係，是睜一隻眼、閉一隻眼，隨時可能翻盤，這才是重點。

上月十五日，美中在白宮簽署了第一階段貿易協議，意味著兩大經濟體之間歷時十八個月的貿易戰暫時停火，但不到一個月，二月十三日美國檢方以共謀詐欺勒索、竊取商業機密等十六項罪名起訴華為及其子公司。可見對華為，美方是「無假期」。

中國企業及經濟體，沒有想像的強，也沒有想像的弱，一年半的貿易戰、新冠狀病毒的肆虐，傷筋挫骨到何種程度，目前仍難量化。但是部分產業供應鏈更積極移出中國、中國企業商譽減損、國家形象損害、民族自信受挫，正在進行中。第二回合如開打，對中國更將不利。

（作者為專業經理人）

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