自由廣場》武漢肺炎失控 中國銀行償付拉警報

◎ 陳鴻達

隨著武漢肺炎疫情的升溫與擴散，中國境內許多生產與消費活動的停擺，也造成企業違約連環爆，因此許多國際機構紛紛調降中國的ＧＤＰ成長率預測。這對中國的銀行業又會造成多大的衝擊呢？根據中國人民銀行去年十一月出版的「中國金融穩定報告」中的壓力測試結果，再搭配各機構對中國ＧＤＰ的預測數據，研判部分中國銀行將開始出現償付能力問題。

去（二○一九）年人民銀行選取一一七一家銀行進行壓力測試，評估銀行體系在不同情境的衝擊下，是否還能維持穩健的狀態。該測試模型認為，中國ＧＤＰ成長率若下降到五．三％將對銀行信用風險產生輕度衝擊；若下降到四．一五％則產生重度衝擊。該次壓力測試結果顯示，在輕度衝擊下將有九家銀行未能通過壓力測試，在重度衝擊下將有十七家銀行未能通過。

目前對中國ＧＤＰ提出下修預測的包括：瑞銀下修至五．四％，疫情若失控將難保五；美國銀行下修至五．六％，進一步惡化則為五％；香港銀行家吳明德甚至下修到四％。若此ＧＤＰ下修數據發生，將使得中國銀行體系面臨輕度到重度的信用風險衝擊，預計將有九至十七家銀行的償付能力出現問題。

人民銀行的壓力測試結果顯示，信用風險是中國銀行的主要風險來源，約佔銀行全部損失的八成。由於ＧＤＰ成長率的下降，將惡化銀行的放貸業務，增加銀行的逾放，造成銀行損失與資本適足率的下降。前述九或十七家銀行因資本適足率經此減損後，將低於法定要求，所以未能通過壓力測試。

另外，The Banker雜誌在二月十一日發表專文指出，這次肺炎風波對中國銀行業的衝擊比二○○八年全球金融風暴還大，許多機構將中國第一季的ＧＤＰ成長率從六％調降到四％。企業商家陸續出現倒閉關門之後，整個中國銀行業預計將增加八千億美元的壞帳，使得逾放率將達到六．三％。此外，由於許多中國銀行都有不小比例的表外融資，因此流動性風險大，現金流缺口的問題不可不慎。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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