自由廣場》菲對台解禁的非常意義

◎ 雷顯威

菲律賓因武漢肺炎而在「一中原則」下，對中港台澳實施旅遊禁令，所幸在台菲雙方幕後持續折衝協調下，菲律賓終於近日對我解除禁令，讓台菲正常交流得以延續。如果從「印太戰略」解讀觀察，台灣這次外交突破，將是難得的「轉捩點」契機。

過去在馬英九執政時代，在「一中原則」的前提下，加上遵行蘇起提出的「和中」戰略，國民黨在國際社會，始終採取自限台灣主權，規避挑戰中國主導的「一中」框架。在我方自願放棄應有的國家主權，中國自然也樂於將台灣納入與港澳同等級地位，因而曾獲列席參與世界衛生組織（ＷＨＯ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ）、國際刑警組織（ＩＮＴＥＲＰＯ）等會議。

長此以往，自然在國際塑造中國宣稱的「台灣是中國的一部分」，中國行使主權的治理，除港澳以外，台灣也不例外。這種存在於國際偏差錯誤認知的刻板印象，直到「馬習會」舉行，馬英九總統也未能及時把握在全球媒體焦點下，有效公開澄清。

正因蔡英文總統上任後，中國持續要求「馬規英隨」維持中國主導暨代表「一中」的宗主地位，否則台灣將被踢出前述列席國際組織的附庸地位。正因為國際主客觀環境已「積非成是」，台灣這次能堅守國家主權，拒絕受中國「一中原則」框架打壓，得能突破與中港澳的不同待遇，國際自然清楚看見兩者差異區隔。

其次，過去有人質疑，台灣的外交根本就是美國「馬前卒」，一切仰美國鼻息效力。這次菲律賓解禁台灣，適逢菲律賓宣布終止與美國簽訂的「雙邊軍事互訪協定」（ＶＦＡ），正讓美國大傷腦筋之際，我國能順利突圍，顯見並非獲美國直接助益影響使然。

最後，從「印太戰略」檢視，美國正全力在西太平洋、印度洋遏止中國於南海擴張勢力之際，菲律賓選擇親中，在第一島鏈出現空檔前提下，美方勢必要增強台灣戰略部署，以防斷鏈。這對我方而言，自然是潛在的優勢。

一葉知秋，台灣在拒絕「一中框架」下，突破馬政府自限國家主權、自我矮化模式突破菲禁令，此舉使國際今後面對兩岸爭議，將有新的眼光選擇。

（作者為牧師，中正大學戰略暨國際事務研究所碩士）

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