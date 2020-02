自由廣場》（醫師談防疫）為台灣「買一點時間」

◎ 邱貞嘉

因應武漢肺炎病毒(現在改稱COVID-19),一月31日美國總統川普宣布自二月二日下午五點開始,過去14天曾經造訪中國的外國公民(除美國公民或綠卡持有人的直系血親外)禁止入境美國;同時美國多家航空公司宣布暫停中國航線。引發了一些爭議。

在美國國內,不少自由派的學者,包括前白宮伊波拉病毒應對小組主持人克萊恩(Ron Klein),質疑川普的做法沒有科學根據;也不少人批這是不是川普一貫的種族歧視,說病毒又不會辨認國籍。對此,國家過敏傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infecitious Diseases, NIAID)院長佛奇(Dr. Anthony S. Fauci)說,根據他30年防疫的經驗,如果疾病已經擴散開來,成為全球大流行 (pandemic),阻斷中國人入境當然沒有什麼用;他提到以前愛滋病剛開始流行的時候在美國也是引起恐慌,有人建議禁止非洲人入境,他極力反對,因為美國本身罹患愛滋病的人就已經很多了,禁非洲人入境,對於防疫於事無補。但現在情況完全不同:武漢肺炎疫區目前主要集中在中國,中國以外的病例絕大部分還是從中國輸出的,在這種情況下,暫時阻斷跟中國的來往,在防疫的觀點上,非常合理,主要是為美國「買一點時間」(buy some time),一方面希望中國的疫情慢慢控制下來,也藉此爭取時間研發新藥及疫苗(https://www.aspeninstitute.org/events/public-health-grand-rounds-at-the-aspen-institute-presents-coronavirus-the-new-pandemic/)。作為一個感染科醫師,我支持川普的政策。

在國外,中國外交部發言人華春瑩反批美國「不厚道」「美國流感死的人更多」。美國疾病管制中心(CDC)呼吸道及疫苗中心主任Dr. Nancy Messonnier則明確表示,流感是有解方(countermeasure)的:流感疫苗以及有效抗病毒藥物,但這個新興的武漢病毒,什麼都沒有;目前醫學上並沒有任何證實有效的藥物可以對抗,疫苗研發還在非常初期的階段,而且,流行還沒結束,疾病嚴重的程度和死亡率,目前都還是未知。佛奇的解答更簡單明瞭:流感的一切都是「已知」,武漢病毒絕大部分都還是「未知」。面對未知,只能回到公衛的基本作法(public health 101):減少接觸感染源,用時間換取空間。

這兩位專家的話,一針見血。看著台灣辛苦防疫,卻總有些人扯後腿,說些不切實際的道德高標,或是情緒勒索,或是為特定人的特定需要要求政府等等,誠懇呼籲小英總統,面對未知的新興病毒,請以台灣整體最大的利益做優先考慮,用時間換取空間,帶領台灣度過這次難關。

(作者為美國國家衛生研究院醫師,本文僅代表個人立場)

