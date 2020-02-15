自由廣場》評老藍男知識藍經濟藍

◎ 蒲奕豪

趙少康日前針對台灣目前的防疫狀況一句「蔡英文只是運氣好」引起了軒然大波，在遭受到網友圍剿之後馬上跳出來解釋自己指的是蔡英文的政治運氣，與對岸關係緊張導致的陸客減少使得防疫阻絕工作較容易進行，同時批評圍剿他的網友們邏輯不好，自己並沒有抹煞台灣政府防疫的努力。

這番言論固然澄清了台灣政府的防疫努力的確值得肯定，但背後仍然凸顯了這些老藍男們一貫令人啼笑皆非的思維。

習近平說九二共識就是一國兩制，張善政認為這是汙衊九二共識，自詡為知識藍的趙少康認為這是綠營政治運氣好、辣台妹撿到槍。香港反送中示威遊行，習近平下令港府止暴制亂，韓國瑜說我不清楚，自詡為知識藍的趙少康還是認為這是綠營政治運氣好、辣台妹的槍越撿越大把。

那什麼情況下是藍營政治運氣好呢？習近平放棄杯葛讓台灣加入ＷＨＯ？共機永遠都只沿著海峽中線飛？與其期待這些天方夜譚，當初槍掉在地上的時候怎麼不敢像現在的郝龍斌一樣去撿呢？可惜識時務的郝龍斌最後也只能承受黨內大老無情的砲火。

說穿了，這些所謂知識藍跟經濟藍面對中共對台灣、香港、西藏、新疆的種種惡形惡狀，通通都是採取這種視而不見的態度，並在心裡默默祈禱高高在上的習主席可以撒下一些政治運氣讓他們嘗點甜頭。這樣的行為與擲骰子何異？習近平難道是前一天靈光乍現才想出習五條的嗎？香港的基本法被中共搞得面目全非，難道是一朝一夕造成的嗎？

綠營為什麼會有趙少康所謂的「政治運氣」，是因為懂得判斷情勢而且懂得管控風險，知道根本不存在的九二共識、和中國密切來往導致的經濟依賴，就是包著糖衣的毒藥；知道香港人是在用自己的血跟淚來警示那些還冥頑不靈的台灣人們。全世界所有民主國家的政府都知道跟極權國家來往必須要有戒心及限制，更何況是想併吞自己的極權國家。兩岸來往減少對防疫造成的幫助，只是正確的判斷所帶來的些許紅利，與運氣完全無關。真要說起來，唯一跟運氣有關的，只有倒楣的我們別無選擇，必須跟中共做鄰居。

（作者為工程師，台北市民）

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