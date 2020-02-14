自由廣場》防疫外交學下的哈哈鏡

◎ 楊以彬

武漢肺炎肆虐，不僅衝擊全球公共衛生體系，也造成國際交流失序，更如哈哈鏡一般，折射出各國區辨兩岸敵我關係的政治態度。

當中，世衛秘書長譚德塞明顯親中壓台的偏頗表現，國人點滴在心頭，連外媒都質疑WHO是否受到中國政府施壓而幫中國說話、保面子。無獨有偶的，菲律賓政府竟以奉行「一個中國」政策為由，片面宣布對台旅行禁令，企圖以防疫為名，實則將台灣圈入一個中國框架內。是可忍，孰不可忍。

除此之外，韓國也單方認定台灣「爆發社區感染」，建議國民避免前往台灣，並要求台灣人必須填寫文件才准入境，雖不像菲國如此粗暴，但錯估台灣防疫現況，迄今也未做更正，讓國人感覺遺憾。

菲律賓杜特蒂的強烈親中立場，國際眾所周知，不消多言。至於南韓態度，其實也不意外，武漢肺炎疫情爆發不久後，文在寅政府在沒評估好國內可能需求下，一句「中國的困難就是我們的困難」，宣布捐給中國二百萬個口罩、十萬件防護衣和十萬副護目鏡，結果熱臉貼冷屁股，換來是中方拒絕出口製作口罩原料給南韓，導致國內防疫醫療用品供不應求，民怨沸騰，指責文在寅過於親中，公共社群開始蔓延反中情緒。

而不僅文在寅，二○一五年，朴槿惠不顧長期盟友美國的反對，成為唯一出席中國九三閱兵的東亞國家元首，也曾受到國內保守派民眾批評太過親中。事實上，南韓因地緣政治和經貿利益之故，再加上北韓威脅的變數，朝野政黨長期奉行「事大主義」，採取親中的外交路線，以有效確保國家安全，極大化國家利益，站在外交本位角度，實屬國際現實，本也無可厚非。

然而，俗話說：「過猶不及均不足取」，過去，南韓政府長期保持親美友中的等距路線，但近年來，不管是保守系或進步系政黨執政，外交天平開始浮現向中方利益偏移。然而「天下沒白吃的午餐」，一旦偏斜失衡，就需要相對付出過多讓利成本的代價。二○一七年，中、美間因薩德部署案的角力，導致南韓「兩大之間難為小」即為明顯例證。

此次南韓防疫政策亦是如此，倘若外部過於親中，就招致內部反中的反效果，最後反而損及政府威信，得不償失。故在此呼籲，不管是WHO、菲或韓等，都必須正視台灣防疫的權利，給予公平對待，畢竟健康是普世價值，國際社會都在看。當然，面對不公平待遇，我國必須自立自強，展現嚴正立場，適時提出因應策略，否則被軟土深掘，屆時也怪不得別人。

（作者現任大學教師，新北市民）

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