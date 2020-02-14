新聞線上》不可姑息假訊息

這次散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒」假訊息的留日學生，不是推理小說看太多，就是把人命關天當成開玩笑，害人害己。圖為中央流行疫情指揮中心駁斥假訊息。（記者姚岳宏翻攝）

記者陳杉榮

中國武漢肺炎疫情嚴峻，萬事莫如防疫急，假訊息卻也隨之猖獗，近日有留日學生在臉書散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒」假訊息，害人害己，台中、台北、金門各地紛傳網友散布不實疫情假訊息，中央流行疫情指揮中心嚴正駁斥，檢警也火速偵辦，希望能遏止網路歪風。

網路興起後，全球進入訊息戰狀態，如何揪出假訊息，穩定社會秩序，不僅是民主國家存續的極大挑戰，對於集權國家的維穩亦然。台灣有完整的民主體制，人民享有充分的言論自由，但諸多「鍵盤宅配家」隨興敲出的文字遊走在違法邊緣，執法稍微緊縮，有侵害言論自由之虞，若加以放鬆，則此等假借言論自由之名的煽惑造假者，卻到處侵害國家社會和人民的法益。

為落實憲法言論自由的保障，大法官先後作出多項釋憲案，為言論自由撐起保護大傘；各級法院有關刑法誹謗、妨害名譽的判決，也拉出一條「可受公評」的法律界線。然網際網路之興起，恰巧是台灣藍綠惡鬥加劇的同時，不同陣營的支持者，無視法律規定，透過鍵盤大放厥詞，攻擊異己，這些鍵盤文字早已逾越法律規定，他們卻執言論自由更加變本加厲。

網路作戰也給敵人可乘之機，既然民主體制有言論自由的破口，何不加以操作。搭乘言論自由的列車，許多攻訐「台灣當局」的假訊息應運而生，前年九合一大選達到最高峰，透過不肖的網路行銷公司，散布真真假假、假假真真的假訊息，反年改的泛藍群組成了藏污納垢的大本營。為了反制此等不實訊息，台灣本地有樣學樣，綠營攻擊藍營，藍營加碼攻擊綠營，謾罵變成造假，網路竟成了分化台灣內部的通衢。無限上綱，飲鴆止渴，這次散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒」假訊息的留日學生，不是推理小說看太多，就是把人命關天當成開玩笑，害人害己。

瘟疫沒有國界，防疫沒有界線，不同於選舉的百家爭鳴，防疫必須步步為營，散布疫情假訊息者，必須受到法律的懲處。我國現有的刑法、傳染病防治法、社會秩序維護法等法律，都有相關的處罰規定。在兼顧言論自由的前提下，初犯或可規勸，從輕量刑，累犯則須重懲。言論自由不得建立在踐踏他人自由及侵害他人法益之上，莫作假訊息的製造者，改掉轉傳假訊息的壞習慣，享有民主體制保障者都應有此體認才是。

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