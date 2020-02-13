新聞線上》防疫大作戰必須對付蠍毒

中共以行政效率自豪，一聲令下，集體遷村，沒有抗爭，沒得商量，並藉此嘲笑民主效率不好。然而，獨裁者的效率建立於一人集權，其結果是使官僚集體失能，被動等待指令，終致疫情失控。（美聯社）

記者莊榮宏

蠍子拜託青蛙背牠過河，青蛙怕怕：萬一你刺我，我就死定了。

蠍子說：你放心，害死你，我也活不了。

青蛙覺得有理，渡河途中，背後傳來刺痛，痛苦地問：明明你也會淹死，為什麼要幹這種傻事？

蠍子雙手一攤：我…，我就是忍不住呀！

武漢肺炎肆虐全球，國難當頭，台灣人同在一條船上，理應同舟共濟，才能共度難關，卻看到一群蠍子，在政府為抗疫而忙得不可開交之際，牠們也忙著在官員背上刺個不停。

當政府做出成績，他們就輕薄它是「運氣好」，三言兩語就把功勞苦勞辛勞疲勞通通一筆勾銷；當政府以台灣為優先而暫停口罩外銷，他們就罵「狗官」，措辭之重，宛如世仇。

蠍子的對照組是新北市長侯友宜，他提出「口罩實名制」的建設性建議並獲政府採行，協助政策推動；而蠍子只會作對，處處扯後腿，若問牠們為何要這樣？答案可能是：我就是忍不住呀。

另有一群蠍子，明明必須居家隔離和檢疫，卻私下趴趴走，到處串門子，牠們是社區傳染的最大變數，也是令人不敢放心脫下口罩的元凶。對付這種敗類，輕罰顯然不夠，各級政府應在處罰區間採最重罰，只有罰到他會怕，罰到荷包受重傷，才能阻止趴趴走。

這場抗疫戰爭也是台灣與中國的文明競賽，誰把防疫工作做好，誰就是文明大國，到目前為止，中國是荒腔走板，舉世公幹。台灣則是審慎穩健，可圈可點，若有閃失，也能順應民意做出修正。

中共以行政效率自豪，一聲令下，集體遷村，沒有抗爭，沒得商量，並藉此嘲笑民主效率不好。然而，專制的效率植基於獨裁者集權，後果是官僚集體失能，終致疫情失控。

透過兩岸比較，「中國官員的素質比台灣好」這句柯文哲名言，已經淪為笑柄。

至於民主制度，效率雖然未如共產極權，卻具有可修正的優點，不免跌跌撞撞，但終能走向正確道路，取得比較良善的結果。也因時時面對民意檢驗，官員自然處處以民意為依歸，這次的中配子女可否准入台灣，中央決策的轉彎，正是畏於民意而修正，民主萬歲！

民主制度的透明度也遠勝共產制度，譬如台灣的中央防疫指揮中心，天天開記者會，有時甚至一天開兩次，讓記者問到飽，人民得以充分理解現況，政府得以爭取人民支持。

反觀中共，搞黑箱，匿疫情，吹哨的醫生李文亮說出真相，反遭公安訓誡，終至枉死病毒之手；台灣和中國，兩國政治體制的優劣，在武漢肺炎危機中，完全分出高下。

公民力量這次也扮演重要角色，在多次爭議關鍵，多能針對不識大體的蠍子群，發揮強大的制約力量。

但蠍子畢竟是蠍子，可預期牠們仍將在台灣各個角落行刺、扯後腿，但成熟的公民力量將與政府連手擊敗蠍子，放心！台灣不會步上青蛙的後塵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法