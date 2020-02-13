自由廣場》應全面凍結菲勞引進

◎ 官文傑

菲律賓政府竟然因「一中政策」原則，將不是武漢肺炎疫區的台灣人民禁止入境菲國，對於菲國政府這種極度不友善的行為，我們認為政府除發聲明嚴正抗議外，更應該發布命令，即日起無限期全面凍結菲勞引進，已在台工作的菲勞合約到期不再續約展延！並全面凍結國人至菲律賓旅遊，如此才能有效消弭菲國政府歧視台灣人的氣焰！

台灣和菲律賓地理相當接近，一個小時左右的航程，讓菲國成為台灣人休閒旅遊的熱門景點，不管旅遊業、飯店業、餐飲業或博弈業，台灣人都是非常重要的客源，估計國人每年在菲的消費及博弈奉獻超過千億元台幣；所以全面凍結國人赴菲旅遊，必定對菲國經濟產生重大傷害，但也唯有如此才能喚醒菲國政府對台灣的重視，所以懇請外交部及交通部儘快發布凍結令，才能給予菲國政府當頭棒喝！

截至去年底為止，總共有將近十六萬菲勞在台工作，每年從台灣賺走的外匯超過四百億元，對菲國的國計民生貢獻良多，但菲國政府不知感恩圖報，為巴結中國竟然對我國落井下石禁止國人赴菲；也許凍結菲勞對國內菲勞雇主或仲介業者的利益傷害極大，但為了捍衛國家尊嚴以及國人權益不受踐踏，我等甘願承受損失，所以我們強烈建議勞動部立即全面且無限期凍結菲勞引進，以維護國格及國人尊嚴！

台灣開放外勞迄今三十年，期間曾三次凍結菲勞，第一次是菲國官員嚴重介入勞資爭議，第二次是菲國海軍射殺我國漁船船長，第三次是菲國將我國詐騙嫌犯遣送至中國；每次的凍結政策均有效發揮成果，所以我們再次呼籲政府相關部門，為維護國家尊嚴及國人權益，儘快全面凍結國人赴菲旅遊，也全面凍結菲勞引進，如此才能有效警惕菲國政府不再漠視台灣存在的事實！同時，我們也呼籲藍綠立委諸公及挺外勞團體，全力支持政府全面凍結的政策，不要再以兼顧菲勞人權為由，置所有台灣人的尊嚴及權益於不顧！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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