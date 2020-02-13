自由廣場》抗疫作戰 社區藥局擔當重任

◎ 李伯璋

俗語說：「養兵千日，用在一時」，用來形容健保署的「醫療資訊雲端查詢系統」及「健保IC卡」功能再貼切不過了，這系統在全民共同對抗「COVID-19」（簡稱：武漢肺炎）過程，一方面讓第一線的醫師可以即時掌握病人的中港澳旅遊史，另一方面口罩實名制則透過健保特約藥局販售，整個作業過程是防疫如同作戰，若沒有健保特約藥局支持，必然無法落實這政策。

由於「COVID-19」疫情，民眾對於口罩的需求與日俱增，也讓更多民眾可以更公平地買到口罩，實名制自2月6日上路後，在藥師公會及藥劑生公會及6,336家健保特約社區藥局的情義相挺努力改善，從收到口罩的分裝、安排動線到發號碼牌，來減少民眾排隊時間。至今儘管仍有排隊人龍，但第一線的藥師熱心的服務態度與效率，也有效減緩民眾對「口罩荒」的不安。

此外，為方便鄉下早起的民眾購買口罩，本署將系統開放時間改為早上7點到晚上10點，讓城鄉差距的藥局可以有更具彈性的營業時間，本署與藥局為讓服務民眾更加到位，也在系統增設藥局可主動登錄賣口罩時間與藥局電話供民眾聯絡！另外，由於藥局發放號碼牌，或配合藥局調配處方箋領慢性藥的作業而必須彈性安排賣口罩時間，使得民眾查詢特約藥局口罩存量時會有存量落差，本署也補強系統功能，讓藥局在系統上能迅速掌握口罩存量。

「COVID-19」的出現就是人類世界的現實面，也沒法去怪誰，我們要有效率、務實面對它，共同克服這災難！我們仰賴基礎穩固的健保資訊系統，在過去三年推動分級醫療的目標下，建置有效率的醫院與診所的醫療資訊雲端分享系統。所以、在行政院陳其邁副院長與衛福部陳時中部長政策指示下，大家犧牲春節假期，只花了一天的時間，透過與移民署及疾管署合作，逐日勾稽由武漢、湖北、中港澳入台名單至健保卡就醫資料，至目前已有373,432筆，讓醫院診所為這次「COVID-19」防疫工程，建立強大的防火牆。

防疫作為絕非單一部會可獨立完成，政府是一體的，一定能共同團結對抗疫情。由於正值流行性感冒流行季節，在預防「COVID-19」及流感擴散的防疫過程中，我們建議民眾若只為慢性病連續處方籤領藥，儘量考慮在社區藥局取藥，減少前往醫院是較好的選擇。這次社區藥局協助政府販售口罩，很多民眾也反應社區藥局的藥師態度親切，看到他們對領慢性藥病人提供的專業藥物諮詢很感動，未來本署也應該積極考慮善用社區藥局的優勢，與他們合作，為民眾提供更多的服務。

對抗「COVID-19」，我們善用健保資訊優勢，感恩藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會與藥局藥師們的支持，開啟防疫新境界！身為健保署長，我寫信給同仁，勉勵大家，人生難得的機會與因緣，能在台灣社會最困難的局面能做出有生命價值、對社會有意義的貢獻，大家務必同心協力，全力以赴。「把口罩留給需要的人」，了解正確戴口罩的時機，在過渡時期，真的不要太計較一週只有二片口罩，多留一些額度給第一線的醫護人員與病人，他（她）才是最需要的，我們政府團隊會努力保護台灣人民的健康，大家一起祈福，一起努力。

（作者為衛生福利部中央健保署署長）

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