鏗鏘集》集體主義困境，極權統治禍害

◎李敏勇

與其說中華人民共和國是共產國家，不如說是集體主義、極權統治國家。集體主義和極權統治，互為表裡。一九四九年，取代中國國民黨建政的新中國，憲法裡明訂了專政的條款，明目張膽以無產階級專政，實行一黨制。中國國民黨建國時，雖然也肖想一黨統治，仍以軍政、訓政、憲政為期程，掩人耳目。說行憲時，國家已瀕亡期。

無產階級專政的「民主制」，以黨領政，常是「黨政軍」一體，槍桿子結合筆桿子。剛性、列寧式政黨，來自對蘇聯時代統治體制的學習、模仿，國、共，一丘之貉。比起中國國民黨蔣體制時代，「蔣總統」成為蔣家專利，中國共產黨講求集體領導。但，毛澤東在前，習近平在後，都亂了套。集體領導成了一人領導，習大大顯露權力的惡質。

台灣詩人林亨泰（一九二五～）的一首詩〈一黨制〉，諷喻了這樣的政治：「桌子上／玩具鋼琴 白鍵／黑鍵 只有／一音」，三節六行十五個字，是解嚴後，他的政治指涉。跨越語言一代的他，二二八事件後，留下一首詩，以「全部的景色／早被眼淚溶化了…」記述心境。感性的他，長期間轉而以理性構造詩行，小心翼翼。戒嚴時期，甚至留下《非情之歌》系列作品，隱藏自己。玩具鋼琴不是真的鋼琴，一黨制的民主不是民主，台灣也經歷了掛民主羊頭、賣專制狗肉的時代。

集體主義的中國，極權統治的中國，以走資化， 以世界的工廠提供勞動力，走過經濟困局。標榜中國特色的社會主義，一九八○年代後，逐漸成為美國之後的大經濟體。但經濟條件的改善，並未對中國民主化提供貢獻，而是走向霸權，企圖改變自由世界的政治秩序。

武漢肺炎的不可收拾現象，不只中國病害嚴重，也引發幾乎性的災難。集體主義、極權統治，被視為是關鍵因素。生活在台灣的人們，走過戒嚴專制，走向民主，面對中華人民共和國的威脅，有人惑於拚經濟，不戒急、不用忍，甚至投共降中。ＳＡＲＳ經驗後，更嚴重的武漢肺炎危機肆虐，台灣人應該會更珍惜自己的國家：台灣。

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