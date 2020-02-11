社論》防疫必須跑在疫情前面

武漢肺炎疫情方興未艾，全球確診及死亡病例不斷攀升，中國城市紛紛宣告「封城」，首都北京和最大城市上海也實施「封閉式管理」，疫情有失控之虞，國際矚目。一水之隔的我國無以倖免，已出現首例無症狀確診，患者沒發燒卻檢出高病毒量，且一家四人都染病。面對如此疫情，防疫就是作戰，我國須戒慎恐懼，拉高防疫層級；有如曾領導台灣成功對抗嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）的前疾管局長蘇益仁所說，要把全中國都當成疫區來處理。

一如十七年前的ＳＡＲＳ肆虐全球，武漢肺炎初發時，中國即因企圖隱瞞，導致重大災難。去年十二月初，第一個病例已在武漢出現，當地李文亮醫師下旬在社群媒體提出警告，卻遭當局以「造謠」論處。在一月二十三日武漢突然宣布限制公共交通出入而封城之前，即使國內外已出現眾多病例，且有人死亡，當局仍持續以「沒有人傳人的明顯證據」、「疫情可以控制」的說詞搪塞，被蒙蔽的武漢百步亭社區還舉行大量人眾聚集的「萬家宴」。官僚禍國殃民，可見一斑。

中國隱瞞疫情，自為罪魁禍首，但疫情禍延全球，職司全球公共衛生重任的世界衛生組織（ＷＨＯ）難辭其咎。在疫情爆發初始階段，ＷＨＯ完全聽信中國提供的數據和評估，且不斷稱讚中國對疫情的回應處理，秘書長譚德塞近日甚至還請微博、百度等中國社群媒體為疫情「闢謠」。ＷＨＯ粉飾太平，不但加速病毒散布，也導致專業公信力受創，而公信力是對抗疫病所不可或缺的要素之一。

面對疫情的嚴厲考驗，我國當務之急是全力防止出現社區感染，尤其是群聚感染。以確診的一家四口為例，不僅是第三起家庭群聚感染，且接觸者多達七十八人，加上武漢肺炎無症狀也會傳染，沒去武漢也有人染病，其追蹤耗費資源人力，也可能出現漏網之魚，成為疫情監測缺口，甚至形成交叉傳染的傳染鏈。一旦這種情況出現，事情就很大條。

在此關鍵，我們除了全面做好內部防疫工作，也須從外部積極降低疫病的輸入。

防疫首重準備周全。我國有出色的醫療水準，醫療保健指數排名全球第一，對抗ＳＡＲＳ有成功的經驗，中央流行疫情指揮中心的表現至今也有目共睹。不過，面對傳染力極高的新病毒，台灣與中國頻密往來，沒有鬆懈的本錢，須做最壞的打算；尤其中國疫情持續升高、我國出現社區感染的情況都應預設想定，就人力、資源、行動、危機處理、安定人心等課題做周全準備。防疫不能只追著疫情跑，事先做好應變規劃，遠勝於事後匆促應急行動。況且，一旦最壞狀況發生，若應急失當，立成國際社會眾矢之的，我國且非ＷＨＯ成員，「不是我們要怎麼做，是別人圍堵我們了」。

近日由民間發起，籲請政府堅持防疫底線，守護珍貴醫療資源的連署，明顯反映了公眾的危機意識，從常識與常理出發，表達對因應疫情的關切。有如連署書所指出，全台灣負壓隔離病床只有一千一百床，隔離收容所也嚴重不足，不宜再增加醫療系統巨大壓力。從而，醫護人員的防疫物資應求充足無虞，專機撤僑應由我政府主導，做好防疫、急需者優先、量力而為等原則。

另一方面，台灣出現搶購口罩、酒精、尿布、衛生紙、衛生棉亂象，凸顯了社會不理性的一面。誠然，疫情引發恐慌，搶購囤積等行為難免，台灣「口罩之亂」相當程度是ＷＨＯ所稱全球口罩近期需求增加一百倍的一部分，也與新加坡、香港日前出現的類似搶購潮一般，同為華人社會特色。對於這種假性需求暴增的場面，台灣以增產提高口罩供應，並實施分配，加上追查散布假資訊以炒作發災難財的害群之馬。疫病等災難發生時，謠言及假資訊伴隨驚恐不安而興風作浪，這就突出資訊公開透明準確迅速的重要性，進行中的對抗疫情工作，這一點至關緊要。

從防疫的專業角度看，有如蘇益仁所指出，中國學生、台商和目前僅存的五條中國航線，可能成為防疫的漏網之魚。繼暫緩香港、澳門居民入境之後，政府對首都北京也半封城的中國，是「要把全中國都當成疫區來處理」的時候了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法