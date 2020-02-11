自由廣場》中共該擔心何時爆發「武漢起疫」

◎ 陳啟濃

我的一位好友，直到武漢肺炎爆發前，還對中共存有期待與好感。常常談到的是「到中國只要不談政治，保證平安。」「中國有十三億人口，不用專制的手段，根本無法治理。」

這次中國人民陸續翻牆，將許多中共對於病人的殘暴處置，甚至中共早已無法控制局面的真相，傳送給全世界知道。他才有感而發「中共真有這麼可惡！」「政府對人民怎麼可以見死不救。」

不錯，這就是中國共產黨的真面目，只不過很悲哀，中國人要歷經這樣世紀的人為苦難，才能得到本來不認識中共本質的台灣人，徹底的覺醒與看破。

這幾天又有三架中國軍機繞行台海，而且越過中線，顯然是中共治國無方，為了掩蓋毫無人性的統治伎倆，又搬出「反對台獨分裂主義」的旗幟，高舉民族主義與愛國主義的大旗，分散中國人民的注意力，讓仇恨對抗的情感，轉嫁到台灣來。

戰機並不恐怖，恐怖的是台灣人對中共認識不清，危機是在台灣人對中共不切實際的好感。「楚雖三戶，亡秦必楚」，台灣的生存與發展，維繫在國人正確的國家觀念，愛國不要愛錯國家了，台灣人有能力捍衛台灣。

中國人被共產黨騙超過七十年了，當時武昌起義，因為神州大地「遍地腥羶」，「稱心快意，幾家能夠。」現在中國的局勢不也「哀愁遍野」，「安居樂業，已無可能。」

中共該擔心的是，何時人民將要推翻暴政，再來一次「武昌起義」，因為這一次不僅台灣人普遍覺醒，中國人更是哀莫大於心死，對於中共政權，完全死心。中共軍機繞行台灣，更顯其窮兵黷武、黑道治國的本性。勸中共還是好好保住自己即將傾倒的政權吧！

（作者為國中校長）

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