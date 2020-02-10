自由共和國》林保華／就武漢肺炎為該地方政府說幾句話

自詡為大國崛起的中國，在來勢洶洶又難以捉摸的新型病毒前，仍顯得猝不及防。圖為三名中國武警日前戴口罩在北京天安門廣場以縱隊前進。（歐新社）

林保華／時事評論員

習近平在接見世衛秘書長譚德塞時，聲稱對防疫工作「我一直親自指揮、親自部署」。(歐新社)

首先在網路揭露武漢肺炎的八名武漢醫生之一的李文亮二月六日不幸因武漢肺炎而病逝。他因為揭露真相而被公安約談訓誡。他的病逝引發網路一片怒吼。也許經過「中央網路安全小組」的篩選，雖也有懷疑他是被滅口之說，但矛頭多集中在責罵武漢地方政府。然後中央紀委國家監委網站發出公告說「經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題做全面調查。」奇怪的是，中央紀委國家監委雖然標上「中央」和「國家」卻還不是「中央」，只有習近平才是。

李文亮任職與病逝的中國武漢市中心醫院外七日出現悼念花海。（美聯社）

習近平號稱「習禁評」，當然更不會讓下屬組織調查他自己，因此遭殃的必然是武漢地方官員。習近平還可以成為明察秋毫、解救百姓的英明領袖與人民救星。這是共產黨在禍國殃民之後還可以往自己臉上貼金的一貫手段。

對這場瘟疫大災難，武漢地方官是否要負責？他們當然有責任，市長周先旺在接受央視專訪時承認延誤通報，但也暗示，最初疫情的不即時披露與未獲得上級授權有關。在這以前的記者會上，他爆出武漢已經有五百多萬人離開的「機密」數據。他以為這些武漢人有救了，不曉得卻是在播毒，因為病菌的感染情況只有北京來的高級專家才比較清楚。

我最早獲知武漢出現這個新型病例，是在去年十二月三十一日的《自由時報》電子報新聞網，次日凌晨再更新，標題是「SARS？武漢官方：不明肺炎確診二十七例七人病情嚴重」。內文說：中國武漢市政府三十日公佈緊急通知，指該市陸續出現「不明原因肺炎」症狀的病患，微博網友爆料稱是非典型肺炎冠狀病毒（SARS）群聚感染。接著說：《央視新聞》報導，湖北省相關部門的消息稱，十二月以來，武漢市持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例二十七例，均診斷為病毒性肺炎／肺部感染。二十七例病例中，七例病情嚴重，其餘病例病情可控制，有二例病情好轉擬近期出院。病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。

「微博網友」就是後來被公安約談的李文亮等八位醫生。除了北京的中央電視台詳細播出這則新聞表明中央已經確認這個事實，更值得注意的是這則新聞最後還說：中國國家衛健委專家組已抵達武漢，正展開相關檢測工作，具體是何種病毒仍在等待最終的檢測結果，病毒檢測結果一經查出將第一時間向大眾對外公佈。

由此可知，武漢肺炎嚴重情況（不明病毒且已感染至少幾十人）中央在去年十二月早已知道，並且公開了。為何八位醫生的披露卻被約談？那就是說明高過武漢地方政府乃至央視的「中央」決定必須隱瞞疫情。

這種病毒非地方政府的能力可以解決，國家衛健委專家組也下來了，接下來的事情就必須中央負責，地方配合了。現在把所有一切推給地方，顯示中央推卸責任的無恥。

我之所以關注這則新聞並且存檔，是因為我已經關注到去年以來各種瘟疫肆虐中國，是否中共亡黨亡國的先兆？所以在一月二日的美國自由亞洲電台對中國廣播節目中做了評論。以後一直追蹤相關新聞，可是就是語焉不詳，一直強調「在控制中」，沒有人傳人，然而又搞不清是什麼病毒，病源卻不止華南海鮮市場，病源不止一處，怎麼可能不是人傳人？

我忍不住而於一月二十日一早在台灣網路媒體《新頭殼》發表《中國四面楚瘟 習近平「四面畜歌」》一文。同一天習近平匆匆忙忙在訪問緬甸回到昆明後就發表「最高指示」，強調要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭云云。這是「中央」第一次公開表態，內容卻空洞無物，對遏制武漢肺炎於事無補。在二○○三年SARS流行期間敢言的專家鍾南山這時才敢公開承認武漢肺炎可以人傳人。

接著成立對付疫情的中央領導小組由總理李克強掛帥。李克強到武漢視察時沒有說他代表習近平，可是控制輿論的習近平卻透過官媒說是他委託李克強去的。接著習近平在接見世衛秘書長譚德塞時，聲稱對防疫工作「我一直親自指揮、親自部署」。這句話又是套用文革期間吹捧毛澤東「親自發動，親自領導」文革，而解放軍則是毛澤東「親自締造」，林彪「親自指揮」的紅衛兵語言。面對人民生死災難習近平還不忘玩弄政治權術，是早可惡到極點。

習近平還控制世衛組織隱瞞疫情，為他背書，攻擊外國的自我防範措施。這不但使中國人遭殃，外國人也如此。大批帶菌的中國人利用春節假期出外旅遊播毒；國際郵輪把帶菌者傳給同船遊客，國際會議也傳出病毒傳染等等。習近平是罪魁禍首，世衛組織則是幫兇。

為何習近平要隱瞞疫情？除了一貫報喜不報憂的體制用以維穩以外，越來越多的外國專家認為這種合成病毒不是天然形成而須改編基因人工栽培，矛頭指向坐落武漢的P4生化實驗室。生化戰是中共所主張的超限戰的一個內容，如果事態屬實，由於事關生化戰的軍事機密，更加沒人能查到真相；只有美國才有辦法。

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