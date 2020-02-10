自由共和國》余勘平／華航正名為台灣航空的方法

為華航正名，雖然絕不是件簡單的事情，卻是台灣在爭取自身國際地位和權益上，具有非凡指標意義的一大步。正是此刻不做，更待何時？(資料照，華航提供)

◎余勘平

武漢肺炎爆發的情勢一再升高，已經迫使有些國家採取各種自保的防禦措施，其中之一就是停止從中國來的航班落地。在這些國家之中，又有義大利等國，不但停飛中港澳航班，他們連台灣的航班也一併停飛。消息一出，在台灣群情譁然，這是再一次殘酷地提醒台灣人，不管我們自己怎麼想、也不管我們多麼自豪自己的民主成就，在國際社會上，台灣就是會被跟中國混在一起。

停止中國航班是不是有效的防疫措施，還有待時間驗證；但無論如何，將台灣航班一併停飛，顯然不是出自純粹防疫的科學考量；因為從確診病例的數據來看，到目前為止，台灣甚至比鄰近的泰國、日本、新加坡、南韓等國家還低，但這些國家的航班並沒有被禁止入境。既然不是純粹的防疫因素，禁止台灣航班入境，當然可以合理推論是出自政治考量。

什麼是政治考量？當然就是顧忌中國的「一中政策」，這應該是所有台灣人都可以脫口而出的答案。中國一貫無處不在、無所不用其極地打壓台灣的國際生存空間，這是絕大多數台灣人憤怒不滿，但又不得不接受的現實。台灣不但被排除在聯合國門外，連攸關醫療防疫的WHO，我們連當觀察員的機會都沒有。現在，不管台灣人多麼賣力防疫，也不管我們確診病例可以降到多低，當人家要防堵中國疫情時，倒楣的台灣立刻被跟中國打成一包，是可忍，孰不可忍！

許多人主張台灣獨立正名才是一勞永逸的解決之道，但大家都知道這是多麼複雜而艱鉅的工程，這也遠遠超出本文討論的範圍。如果台灣人還沒準備好著手修憲制憲、獨立正名，趁著本土陣營剛剛在二○二○的大選大獲全勝，民氣可用，其實我們短時間內，還是有些比較務實可行的事情可以做。

可以做的事情之一，就是把我們的「國家航空公司（national carrier）」，即中華航空，正名為台灣航空。台灣人普遍的主權意識越來越明確，但一個很難堪的現實是，我們出國，時常搭乘的航空公司卻叫中華航空。人家有美國航空、加拿大航空、日本航空、大韓航空、泰國航空、菲律賓航空、馬來西亞航空、新加坡航空、荷蘭航空、英國航空、法國航空、以色列航空、埃及航空⋯，數都數不完，全世界就只有我們台灣沒有台灣航空。更別提中華航空跟中國的中國國際航空的英文名稱高度雷同，碰到老外，說都說不清楚。航空是國土的延伸，可是當台灣人在飛機上，我們的國土延伸卻叫中華航空，而不是名正言順的台灣航空。

航空公司的改名的確比一般的公司更複雜，因為航空公司改名不是個單純的商業決策而已，還得考慮航權的問題；也就是改名的同時，還必須確保全球各航線的航權，確定世界各國都會買單。航權的談判不順利，最嚴重可以使得航班停擺，甚至航權被取消。

話雖如此，在一百多年的世界民航史上，有無數家航空公司由於相互間收購合併而曾經更名、重新議訂航權。當然，他們絕大多數是因油價、管理等經濟因素而來來去去，其更名和重議航權是較單純的商業事件；但航空公司更名，在國際上，絕對是稀鬆平常的事。因此，除了中國外，華航的更名在全球各地應該都不是問題。

不必懷疑，華航更名，一定會被中國認定為是民進黨政府在搞台獨。中國不但將施壓要世界各國拒絕，中國更可能威脅沒收華航在中國大陸和香港、澳門的航權。尤其繁忙的台港線是華航的金雞母，丟失這條航線，無疑對華航的營運將是巨大的衝擊。

這問題並非毫無解決辦法。由於國際的航空上有個重要的「航權對等」原則，因此中國無法單方面沒收台灣對中國的航權。在雙方航權總量不變的前提下，最簡單的解決方案，可能是讓更名後的台灣航空成立子公司，以一個對岸可以接受的名稱繼續兩岸間含台港澳的航線業務。如果這不可行，較複雜一點的辦法，可能是由政府出面協調，讓華航出讓相關的中港澳航線業務給長榮航空或剛開始營運的星宇航空，並交換等值的長榮或星宇股權。與此同時，長榮或星宇也可以出讓其他的國際航線業務給華航，做為交換中港澳航線的對價。

當然，更名會有一些相關的運作成本，也有人會認為更名後的華航必須在市場上重新建立品牌形象、知名度等。其實，以台灣航空的名字重新出發，對華航的品牌形象、知名度一定是瞬間的大加分。這道理很簡單，台灣航空雖然是新名字，台灣，卻是全世界都認識的老牌子。光是更名爭議可預見所引發的全球媒體報導，可能讓台灣航空在正式成為事實之前，就在全世界聲名大噪了。所謂的相關運作成本，和更名對華航和台灣帶來的有形無形收益，更只是九牛一毛。

總之，辦法是人想的，除非台灣人永遠不想正名，否則這些都是遲早要面對的問題。民進黨政府對內剛取得前所未有的勝選，正是民氣可用，再加上面對日益惡化的武漢肺炎，台灣再次成為可憐的國際孤兒、必須在WHO的體系之外獨立與病毒奮戰，許多主要國家的政要領袖也紛紛挺身而出，為台灣發出不平之鳴，這些都是台灣前所未有的機會。最後，武漢肺炎可預見對中國的經濟情勢，甚至習政權的統治基礎，都將帶來罕見的巨大壓力，中國必將面臨內政和外交的雙重壓力。為華航正名，雖然絕不是件簡單的事情，卻是台灣在爭取自身國際地位和權益上，具有非凡指標意義的一大步。正是此刻不做，更待何時？

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