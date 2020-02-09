自由廣場》國民黨還有救嗎？

◎ 朱言貴

新任立法院正、副院長選舉，國民黨立委出現「跑票」，代表國民黨角逐院長的賴士葆感嘆道：「為何民進黨都可以票票入匭，國民黨卻不能？」當然，有可能部分國民黨立委投錯票，但看在社會大眾眼裡，對於這麼嚴肅的正、副院長選舉，尚且抱持兒戲心態，那麼國民黨還有救嗎？畢竟國民黨在二○二○年總統及立委選舉中慘遭重創，沒有理由對正、副院長選舉，率爾掉以輕心。

事實上，雖然國民黨號稱國內最大反對黨，然而看不到任何未來可言。年輕選民不投國民黨，而投國民黨的年老選民，遲早都會凋零殆盡，國民黨勢必喪失源源不絕的後續支持力量，此乃非常可怕的現象，代表國民黨欠缺讓年輕人感動的論述與號召，顯然與時代的脈動脫節。

從十九世紀到二十世紀初期，英國始終由保守黨與自由黨輪流執政。不過，脫胎於費邊社的自由黨，雖然號稱自由主義大本營，由於未能與時俱進，而被更為激進的工黨瓜代，淪為今日無足輕重之政黨。以英國人保守的性格，尊重傳統價值的保守黨，始終捍衛貴族與資本家新貴之權利，有其忠實選民；至於工黨的理念，比學術殿堂上的自由黨菁英，更能貼近庶民的心聲，所以自由黨的沒落乃是大勢所趨。

若是國民黨的主張，不克驅除年輕人亡國感的心理，則國民黨奢望朝野輪流執政的夢想，恐無實現的一天。國民黨須懂得如何做個稱職的反對黨，還要跟得上時代潮流，而為國人所仰望，未來才有希望。

（作者為空大法律課程教師，台北市民）

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