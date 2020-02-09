自由廣場》嘆韓國瑜又在演

◎ 林志翰

去年七月中下旬，高雄市一場暴雨導致苓雅區一棟大樓地下室積水，韓國瑜市長勘災時的第一個動作居然是用雙手捧積水來聞，擔憂水裡有沒有油，或是化學物質等危險的東西；韓市長再度於近日為了確認漂白水與水的比例，捧著消毒水來聞。韓市長煞有其事地告訴全民，如果聞起來都是清水的味道，就知道漂白水的比例是不夠的，達不到消毒效果。

筆者想告訴韓市長，聞起來都是清水的味道，一定是有人在急忙中忘了加漂白水。以「班級消毒」的經驗來說，一個小水桶大約只要加入一小瓶蓋的漂白水稀釋，除非你有嚴重鼻塞的毛病，那味道其實遠遠就聞得到，不用捧著消毒水來聞。

市售漂白水的濃度大多是五．二五％─六．一五％的次氯酸鈉溶液，因為稀釋後可以讓PH值下降，殺菌效果好的次氯酸分子的濃度會較高，消毒效果較佳。基本上市售漂白水稀釋一百倍的濃度就很足夠，漂白水與水的比例就是一：一百。

不過，漂白水稀釋前後都有刺激性，建議務必戴手套和口罩操作。韓市長捧水來聞的舉動，只是凸顯自己知識的貧乏。因為他人生最快樂的日子都是在喝酒打屁或是玩些「用膝蓋走路」的遊戲，他面對嚴肅的市政問題或是專業的防疫問題也說不出箇中道理，只好用表演來化解冷場。

正因為錯的人放在錯的位置上，韓國瑜市長沉默不語也就罷了，一開口所表現出來的一言一行在在都淪為笑柄。這樣的日子他不快樂，高雄市民更不快樂。

（作者為教育工作者，台南市民）

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