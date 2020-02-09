自由廣場》降低口罩焦慮 善心協力防疫

◎ 周牛莒光

買不到口罩儼然已經形一股焦慮了。

從心理學看焦慮感，它包含了擔心、緊張、恐懼，是一種情緒的表現，除了造成身心的不舒服，還會蔓延、傳染。像近期在台灣社會買不到口罩，引發的焦慮感，就是個例證。過度的焦慮感，會影響到認知思考，進而誇大疾病的傳染性和流行性，認為自己就是處在危險中，懷疑身邊的人都可能生病了。嚴重者，甚至會如某些國家的人民，因為害怕被感染，而興起歧視華人的風氣，這正是集體焦慮所衍生的現象。

防疫很重要，但衍生出的焦慮感，則是不必要的。吸取正確的資訊，勤洗手、保持規律的生活作息、適度的運動、時時保持心情的愉悅，這些都是可以增強免疫、降低焦慮的方法。

讓我們一起回歸到人的善良本性，只要自己是身體健康的，就將口罩留給第一線醫療人員、有需要的人，以及生病的人。相信以台灣人的善良，台灣有能力度過這次疫情。

（作者為衛福部台東醫院諮商心理師）

實名制及APP 十分鐘搞定口罩

◎ 宜和蓒

老實說，筆者與家中孩子並沒有戴口罩的習慣。這一波武漢肺炎病毒來襲，家中口罩遍尋後不到十片。但超商買口罩的人大排長龍，讓我們卻步。幸好政府很快推出「實名制」，順利解決了這個問題。

實名制規定每人一週可以購買兩片口罩，家中四人有兩人的身分證為單號、兩人為雙號，雙號的筆者特別選在本週的第「二」個雙號購買日子出門，一來避開大多數民眾於單雙號第「一」個購買日子的排隊人潮，二來健保署上線了配送口罩特約藥局名單，筆者可以直接在APP上查詢所在位置半徑一至十公里內所有特約藥局現在的口罩剩餘量有多少，再撥個電話過去詢問是否有排隊人潮，確認剩餘數量是否與APP上的數量吻合。因此，筆者第一次的買口罩之行就在十分鐘內搞定。

實名制購買口罩政策，還有開發出來的APP系統，真的讚！

（作者為國小教師，台南市民）

別再拿口罩噴政治口水

◎ 詹宜珊

因武漢肺炎病毒肆虐，搶口罩風波造成一陣慌亂，但政府也是非常積極的在解決，嚴禁藉機哄抬價格，而新北市長侯友宜提出的實名制也受到採納，並很快開始實施，現在在大眾運輸系統上幾乎九十八％的人都有戴口罩，多少證實普遍來說大家還是有口罩可用的。

反觀其他很多國家，口罩價格飆漲且不易買到，甚而還有人賣不合格或二手口罩。在全球口罩供需失衡之下，這種狀況也是在預期之中，但已經足以顯示台灣目前七日內限購二片、每片五元，相對各國而言是非常合理的。

然而「前」國民黨立委沈智慧小姐卻在這個非常時期，不但沒有提出任何實質建議，反倒批評口罩價格太貴，意圖製造民怨的行為非常不應該！想必沈小姐應該已看到廣大網友的回應了，證明你根本不能代表一般民眾的心聲。

病毒不分藍綠，兩千三百萬國民此刻應該同心協力，別再扯防疫後腿才好！

（作者任職電子產業，新北市民）

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