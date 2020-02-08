自由廣場》從武漢封城窺解放軍後勤虛實

◎ 吳人中

一月廿一日，中國大陸當局因管制「二○一九新型冠狀病毒（2019-nCoV）」疫情因素，下令疫情源頭武漢「封城」，更進一步擴大管制區域。而隨著越來越多管制區內病患暴增、醫護要求醫療物資等畫面傳出，與綜合中共空運解放軍軍醫衛勤人員前往支援，還有兩座野戰醫院趕工的消息推斷，我們當可自此一窺解放軍的後勤能量虛實。

首先，武漢當地設有解放軍「聯勤保障基地」，這個在二○一六年九月由中央軍委習近平主席下令組建的基地，是解放軍後勤部隊的最高機關。除下轄中國大陸全境無錫、桂林、西寧、瀋陽、鄭州五座「聯勤保障中心」外，更編制有位於北京的「中國人民解放軍總醫院（三○一醫院）」及位於武漢的「中國人民解放軍第一六一醫院」兩直屬單位，後勤醫療能量可謂龐大雄厚！

然而在本次武漢肺炎事件中，解放軍後勤衛勤單位不但未能遏止疫情蔓延，也未能即時提供物資協助地方，甚至連樓高廿二層、具「抗SARS」經驗的「三級甲等」中國人民解放軍第一六一醫院，也在農曆小年夜（一月廿三日）傳出無法收容病患的消息。看來，這個基地實在做得有點「掉漆」！

推敲箇中原因，著實令人納悶。空運解放軍軍醫衛勤人員，顯示疫區專業人力已不足因應，疫情的確不容輕忽；但救援物資不足，是代表解放軍具後勤物資，但無人力或輸具可執行運補？或是疫情嚴重、超乎預期導致備料不足，後勤物資已然告罄？

再從初二（一月廿六日）傳出解放軍聯勤部隊以鐵路運送三項二萬餘件的衛材，提供湖北省控制疫情，可推算自其他倉儲調至基地物流作業正常，但單次運量恐怕大約就僅止於此。

到了初九（二月二日），解放軍交付地方兩座野戰醫院的一座來看，顯示其後勤能量依然具備。惟從上述支援作為皆需經中央軍委同意後始得執行的情況看來，這些後勤資源仍牢牢的掌控在中共當局手中，相對應地方需求而言就顯薄弱，亦缺乏靈活的指揮管制與調度作為了！

（作者為陸軍少校，台北市居民）

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