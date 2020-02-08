自由廣場》賴清德坐前排之美國國家早禱會

◎ 陳如媜

這幾天華府台灣媒體記者朋友特別忙碌，因為台灣副總統當選人賴清德來此參加美國國家祈禱早餐會(National Prayer Breakfast)。

美國國家祈禱早餐會始於1953年，由基督教衛理公會牧師亞伯拉罕‧維瑞德(Abraham Vereide)發起，原意只是教會為總統祝禱，稱作「總統祈禱早餐會」，後來擴大也為國家祈福，1970年改成現在的名稱。

這項祈禱早餐會固定在每年二月的第一個星期四於華府舉行，由團契基金會(Fellowship Foundation)代表美國國會主辦，自艾森豪總統開始，歷屆總統不分黨派每年都會親自出席並發表演講，同時接受宗教界禱告與祝福。

國家祈禱早餐會的主旨是要促進世界和平，邀集全球不同種族、宗教、政治和文化背景的個人，放下個別爭議與歧見，透過宗教性禱告，化解歧異、達到和解，當數千人全體低頭為世界和平禱告時，場面非常壯觀，氣場更是強大無比。

獲邀者皆非等閒之輩，美國國內除了美國總統、國會參眾兩院議員外，還有外交官、宗教領袖、神職人員及政商界菁英，一般民眾想要參加可透過選區國會議員安排；國外則廣邀全世界各地不同宗教人士和政商名流。

祈禱早餐會通常安排兩名講者，一位當然是美國總統，另一位則事前不公開，直到當天才公布。歷屆講者名單極為亮眼，包括舉世聞名的泰莉莎修女(Mother Teresa)、佈道家葛萊姆(Billy Graham) 、西藏精神領袖達賴喇嘛、前英國首相布萊爾(Tony Blair)、約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah )等等，演唱者有U2主唱、男高音安德魯‧波契利(Andrea Bocelli)等知名音樂家，去年演唱的是艾美獎歌手Chris Tomlin。

最近30年的國家祈禱早餐會都在華盛頓希爾頓飯店舉行，今年是第68屆，自2月5日到6日舉行兩天，共有來自全球140多個國家3500多人參加，川普總統在周四(6日)早餐會演講，不過全部活動不僅於此，還有全天的各項論壇和圓桌會議，是政治人物和企業家與國際交流的好時機，目前世界各國如澳洲、英國和台灣都有類似的國家祈禱會。

想要參加美國國家祈禱早餐會，必須受到邀請，過去國民黨的連勝文、雷倩等人也曾應邀與會，民間人士亦可透過宗教團體報名，這次休士頓長老教會的李席舟就是如此。今年賴清德能獲邀出席，據說是得到美國友台人士協助，但蕭美琴卻沒有獲邀，她表示因自己臨時加入隨行，因此來不及報名參加。

雖然台灣方面很希望賴清德有機會與美國川普總統或其他高層不期而遇，蕭美琴也說「順其自然」，然因過去桌次排在較後面，機會並不大。但六日早禱會卻出現意外的驚喜，台灣代表團桌位大躍進、排在會場最前排，與川普總統的共和黨同志–參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)同桌，鄰桌就是國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)，相信有機會與美方高層來一場「偶遇」。由此也可見美國越來越重視台灣，對即將就任的副總統賴清德給予高度禮遇，相信未來台美關係會更進一步，期待蔡總統訪問華府的那一天早日到來！

（作者為美國華府資深媒體工作者）

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