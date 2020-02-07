自由廣場》病毒包機，國民黨尾巴夠用嗎？

◎ 秦靖

當壁虎、蜥蜴等動物被天敵咬住尾巴或遭遇危險的時候，往往會自斷尾巴，吸引敵人的注意，乘機逃跑。這可以說是一種犧牲局部、保全整體的「斷尾求生」方式。

當二月三日深夜武漢台商包機返台，國民黨立即在隔天（四日）上午大動作召開記者會，說明包機返台一事都是他們「七人小組」全力促成的功勞，更批判都是因為小英政府與中國沒有有效的溝通管道所致時，國民黨那份沾沾自喜的臉孔，台灣人印象深刻。

隨著二月四日下午中央疫情指揮中心指揮官陳時中沮喪落淚表示，這架包機中有位男台商為第十一例確診個案，哽咽防疫同仁真的很努力，不希望看到這樣的結果時，不斷邀功武漢首批台商包機返台的國民黨中央委員徐正文成了頭號箭靶！

徐正文面對民眾憤怒「病毒飛機」直驅而入台灣的責任撇得很乾淨，直說這名確診台商根本不在台商後援會提供的包機名單內，不清楚他從何而來。隨著第一批包機返台的名單曝光，有高達五分之一，約五、六十個人並非中華民國籍的台灣人，甚至連急需回來治療的重症血友病童，都沒有在第一批的名單內，台灣人的憤怒到了極點！

享受不到兩天表功喜悅的國民黨，為了平息眾怒，迅速地在二月六日大動作召開考紀會停止徐正文的黨權。一句「各人造業各人擔」，徐正文的行為與國民黨無關，充分表現出國民黨「斷尾求生」的意圖。

不過，筆者想問：徐正文既然不在國民黨「七人小組」（國民黨代理主席林榮德、代理秘書長兼不分區立委曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、代理文傳會主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商代表聯誼會會長陳錦龍、武漢台商會會長蕭永瑞）的名單中，這架病毒飛機確診台商的帳，怎麼可以算在徐正文頭上？徐正文說他不清楚最後名單如何定案，「七人小組」總該知道吧！

「斷尾求生」並不保證管用，只要國民黨內這些媚中的台灣內鬼存在，國民黨的尾巴哪裡夠用？是要求口罩捐助中國的馬英九？還是質疑國軍生產口罩是圖利廠商的吳斯懷？或是用內褲比喻口罩的葉毓蘭？甚至說出「口罩不夠，進口就好」的何不食肉糜話語的周錫瑋？

（作者為教育工作者，台南市民）

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