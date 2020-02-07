自由廣場》貿易商說話：口罩不是你想進口就進口

◎ 黃世澤

台灣政府實施限購口罩政策，很多民眾並不了解，但筆者於歐陸從事進出口業務，採購口罩後再出口到香港，甚至澳洲、英國等地，卻很理解口罩在目前這形勢，並不是你想大批量進口就可以進得了。

歐洲，以德國而論，並未發生像其他國家所出現中國人大舉拿現金在零售市場搶貨源的情況，皆因德國以致大部分歐陸，零售市場出現的口罩甚為稀少，而批發市場要買口罩，大部分廠商都要有歐盟統一增值稅號，加上歐盟經濟運作者統一編號（ＥＯＲＩ）才能大手購入。有部分廠商或通路，更要求你有當地醫師執照才能大手購入。筆者為營商申請增值稅號用了四個月，申請ＥＯＲＩ用了兩個月，豈是你周錫瑋說的這樣容易。何況筆者在英國脫歐前，就用歐盟公民身分在德居住營商，非歐盟公民在德國開公司，不是你想做到就做到。

由於全球大部分口罩產能都在中國，而中國卻成了疫區，沒有了中國的產出，中國反過來要搶全世界各國口罩，不出現口罩荒才怪！因此，很多國家都對口罩實施限制出口，甚至政府引用公共衛生法律，把貨源通通留在當地醫院或政府調配。因此，口罩進口，沒有周錫瑋想的如此天真，那是不懂商業世界艱難的人，才會如此胡說八道。

香港人有名縱橫國際貿易社會，在大部分國家採購都難不到香港人，但這次香港人都承認，像口罩這種涉及公共衛生的物資，根本要有自身的製造工業，那是從事國際採購的人共同感覺，像N95（歐規是FFP2）供應，在德國並非太大問題，因為德國工業仍然十分旺盛，政府職業安全要求甚高，各行各業都有十分固定口罩需求，在十分寬裕的供應下，德國沒有一夜之間工業用口罩消失的怪事。

事實上，台灣要好好鞏固自身的口罩工業，由口罩淨入口國，變成淨出口國，這才是面對中國層出不窮的奇怪疫症的王道，二○○三年來了個ＳＡＲＳ，今年來了個武漢肺炎，你不知道中國下次又來什麼怪物！

講到尾，國民黨實在有太多對外面世界完全不懂的權貴子弟，提出一大堆完全沒事實根據的話。台灣人沒有再讓這種不食人間煙火的人執政，也實屬萬幸。

（作者為居德英籍時事評論員）

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