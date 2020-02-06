新聞線上》最黑暗時刻的最卑劣政客

武漢肺炎肆虐全球，造成人心惶惶，若干政客卻不忘扯後腿。（資料照）

記者莊榮宏

二次大戰初期，納粹德國席捲歐陸，受困敦克爾克的四十萬英軍面臨被殲滅危機，英國首相邱吉爾求助美國無著，又遭國內政敵扯後腿，內外煎熬、腹背受敵，一時間彷彿上帝離他而去；這段史實後來被拍成知名電影「最黑暗的時刻」。

武漢肺炎肆虐全球，台灣距中國太近而首當其衝，值此「最黑暗的時刻」，前線醫療人員和政府官員為防疫而焦頭爛額之際，若干政治敗類不忘扯後腿，宛如英國當年。

災難是辨別大忠大奸的好時機，災難越大，越能看出一個人的風骨與投機，其言行也將隨災難結束而留下歷史，忠奸將無所遁形。

這場防疫，扯後腿的、刷存在感的、故意唱反調的、洩漏隔離地點而毫無歉意的，種種言行，一一現形。

譬如口罩不夠，國軍投入生產線，吳斯懷竟質疑它「圖利廠商」，這就是百分之百的找碴；倘若國軍能助割以圖利農民並因而受讚許，為何生產口罩以圖利人民性命反而要被苛責？

防疫視同作戰，作戰不就是要見招拆招，視戰局而應變？

同樣的道理，蘇貞昌初始宣稱口罩數量足夠，後來察覺物流配送及末端發送有落差，於是改弦易轍，修改為實名制，視戰局變化而應變，本是用兵之常，楊瓊瓔、周錫瑋之流是在哈囉什麼？

一些政治人物，天天上電視，時時戴口罩，這些畫面透過新聞播送，人民看在眼裡，自然有樣學樣，台灣的口罩當然永遠不夠用。民選首長若有心導正風氣，大可找個合適場域進行視察，適時拿掉口罩，向人民示範：口罩不必時時戴在臉上，讓我示範給你們看。

最可惡的是馬英九，口罩不離臉也就罷了，居然還砲打總統蔡英文不戴口罩，他是有意鼓動大家搶口罩嗎？現任總統苦心穩大局，他卻趁機添亂，這位「前總統」真不識大體。

比馬英九更奇葩的是柯文哲，此人自扮先知，叫大家看他何時戴口罩再跟著他戴，儼然在中央以外自命為防疫指揮官，打亂中央步調，搞得人人戴口罩而群醫勸不止。

柯文哲還出言諷刺蔡英文總統「別人都戴了，所以她就不用戴」，是何種人格，才會如此扭曲？不只如此，他還違背醫師道德，公開洩漏檢疫隔離地點，真是何等居心！加上他犯錯後耍賴、硬拗，集負面示範於一身，可說是在「最黑暗的時刻」所能看見「最卑劣的行徑」了，難怪同行罵他「醫界敗類」。

國難當頭，大人物要識大體，要穩定人心，口罩本來就不夠用，總統、閣揆、中央官員都是示範，若都戴起口罩，豈不令人民更加恐慌而致天下大亂？台灣有能力打敗病毒，卻不幸被口罩打敗，一旦如此，豈是全民之福？

為防疫而生活不方便的時代來臨，台灣人要做好心理建設，不要光會抱怨，要自立自強，用正向心態面對現況，並在不公平處境下化悲憤為力量，只要台灣人能團結打贏這場病毒大作戰，就是對ＷＨＯ秘書長譚德塞重甩一記耳光！豈不快哉？台灣人加油！

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