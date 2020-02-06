社論》英國脫歐與全球戰略情勢之重新布局

英國正式脫歐，強森政府面臨新的考驗。（法新社資料照）

掙扎了三年六個月，英國終於正式脫離歐盟（歐洲聯盟），悄悄地，市場一片風平浪靜，連媒體也很難找到這一重大消息。英國此次脫歐之起源，是二○一六年六月廿三日的英國公民投票。由於英國是歐盟三大軸心國之一，英國之脫歐對將來歐盟在全球地位之重要性，有巨大的影響，是以公投結果震撼了全球。英鎊當天暴跌八％、歐元二．八％，災情猶如「大屠殺」，象徵在二○一六年市場專家、一般民眾，仍然受整合與全球化之迷咒甚深，尚不知中國崛起後，對全球經濟之反智整合，全球性的邊陲化市場運作，正在殘害小經濟體的經濟。英國此時與歐盟離異，表示英國國族主義及主體意識的覺醒。

國際金融專家及市場操縱者的判斷是錯誤的，他們預測倫敦國際金融中心將面臨洗牌，全球經濟成長率也被紛紛下修。現在回頭看倫敦仍然是國際金融中心，英鎊亦在去年十二月十三日保守黨大勝、篤定脫歐之時，還攀升穩定於一．三三八美元兌一英鎊。換言之，三年前公民投票通過脫歐之時，如天將掉下，三年後正式脫離時，市場平靜無波，顯示當時的反應是過度的。

英國脫歐對英國到底是利或弊？依「中樞─邊陲原理」，因英國在地理上尚難稱為中樞之一部分，德、法兩國的人口及土地面積亦均大於英，可能長期間受德、法軸心國之磁吸而損失人才及資金。此次公投正是英國加入ＥＥＣ（一九七三年）後人民感受不到好處，只有處處掣肘，對經濟的磁吸。

英國之脫歐最重大的影響在於對全球戰略情勢之衝擊，它改變了過去五十多年東西方的戰略布局。二次大戰後東西對峙，為應付蘇聯對歐洲之軍事威脅，歐洲各國加強了歐洲之整合，包括北約（軍事）及歐盟（經濟）。一九七三年英國申請加入ＥＥＣ，其幕後因素是俄國對歐洲之威脅。

留歐或脫歐對英國及歐洲最大的不同，在於脫歐後的英國成為百分之百的自由主權國，聯美或聯歐，匯率、財政、軍備均可由英國人自己決定。蘇聯解體後俄國威脅漸減，代之而起的是人口比蘇聯十多倍的中國。自由貿易漸成為先進國家成長的惡夢，中國的「中國專制民主」如世紀的恐龍出現在「美式民主國家」。中國掠奪式經濟發展模式之不公平性，終於二○一六年被川普總統所揭發。

現在美國在美、中對抗中，急需重構他可靠的盟國。英國是盎格魯撒克遜建立的國家，美國亦由盎格魯撒克遜在美洲建立，血脈相連，是美國將來中美對抗時，手中最可靠的強國。英國脫歐實現，川普及時表示歡迎的道理就在此，在西半球將來英國將會是美國的左右手。至於歐盟，英國之脫離，減少了其在全球軍、經之份量，但畢竟還可保持全球第三大經濟體之地位，面對俄國對歐洲之威嚇及對克里米亞之強勢軍事占領，不能鬆懈應有的國防，國防軍費或因英國之脫歐而增加，但整體而言，對西方及美國都將會是新而有利的發展。

日本是美國東半球、西太平洋之靠山，美、日之民主自由制度與英國的議會制度幾近相同，具共同的價值觀，美、日、英將會在將來的中美爭霸戰中扮演中樞的角色，日本為世界島西太平洋之堅強防線，英國即為捍衛世界島西側的堡壘。可預見的將來，是中國持續壯大，國民所得將會在三○年代或四○年代成為超越美國之強國。但美國將會整合英、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本成為民主核心圈，這六國的土地面積三○八○萬平方公里，人口五億八千萬人，足以與中、俄兩國土地面積二六六九萬平方公里，人口十五億兩千萬人抗衡。

本年十一月美國大選之後一場美中爭霸戲碼必將重新上演，這是一場價值觀念差異之爭，也是民主自由與專制獨裁之爭。若以陣營內的主要國家言，也是盎格魯撒克遜與中國人霸權之爭。英國之脫歐在此意義上有其大家注目關心的地方，其發展顯然有利台灣，國人應樂觀其成。

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