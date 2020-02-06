自由廣場》口罩恐慌的英文視角

◎ 曾泰元

新型冠狀病毒肺炎在武漢爆發了嚴重的疫情，延燒中國各地，舉國風聲鶴唳，草木皆兵。封城、管制，引發肅殺之氣，搶購、囤貨，並加速陸人的恐慌。

截至目前為止，一水之隔的台灣有十一人確診，儘管沒有社區感染，台灣也不是疫區，不過山雨欲來風滿樓，許多人都提高了警覺。近日更因上面的政策反覆，口罩供需失調，民眾想買來自保又買不到，全台都出現了「口罩之亂」，恐慌情緒已經浮現，開始蔓延，與疫情的嚴重程度不成比例。儘管官員、專家相繼出面，理性勸導，似乎已經無濟於事。

恐慌的英文是panic，名詞、動詞、形容詞皆可。根據英文《維基百科》（Wikipedia）所載，恐慌是一種突然的恐懼感，強烈到足以控制、阻止理性判斷和邏輯思維。取而代之的，是強烈的焦慮感和慌張躁動，此乃人類「戰鬥或逃跑」的本能反應。恐慌會單獨發生於個人，也會以集體恐慌的方式突然在大群體展現（此與「羊群行為」緊密相關）。

羊群行為（herd behavior）就是一種從眾效應（bandwagon effect），一人帶頭，眾人隨之，剩下的少數不分青紅皂白，也盲目加入。若對恐慌的英文panic追本溯源，便可揭露重要的相關訊息。panic源自Pan（潘），是希臘神話（希神）裡半人半山羊的牧神。他掌管山林田野和羊群牧人，午間有休息的習慣。潘經常在林野間優游吹笛，本性平和，但若是午睡時突然醒來，就會大吼一聲，領頭羊（bellwether）受驚跑起，一傳十、十傳百，所有的羊便跟著倉皇竄逃，這就是panic的由來。

順帶一提，希神潘喜歡吹笛，吹的是排笛，英文叫panpipes（字面「潘的管子」，或用單數的panpipe），就是以他命名的。

這次的武漢肺炎，或可比喻為希神潘驚醒後的吼聲。若有領頭羊帶風向，社會上便容易引發非理性的行為，導致恐慌不斷擴散和強化。

批評群眾理盲，直陳「夏蟲不可語冰」，一味地說之以理，估計已起不了什麼作用。目前大家情緒高過理性，上位者恐怕只有儘量動之以情，多多訴諸情緒，與庶民感同身受，再吹吹希神潘的排笛，設法消除恐慌的理由，才是比較切實可行吧！

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法