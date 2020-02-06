自由廣場》武漢肺炎 習近平難道不用負責

◎ 張玲玲

習近平二○一八年實質廢除國家主席任期制後，北京清華大學教授許章潤因撰寫〈我們當下的恐懼與期待〉一文，警告中共「改革開放終止與極權政治全面回歸」的危險，呼籲中國實施官員財產陽光法案、取消退休高幹的權貴特權、恢復國家主席任期制、平反「六四」…，結果想當然耳遭到停職，目前行蹤不明。不過中國社群媒體日前盛傳許章潤針對武漢肺炎疫情爆發又寫〈憤怒的人民已不再恐懼〉一文，自認他在做一位知識份子該盡的責任、勇於口誅筆伐，再度問責習近平。不論該文真偽，中共極權壓制社會的不滿將藉此次疫情大肆宣洩，成為中共另一個嚴重頭痛問題。

許教授一開頭言及「政治敗壞，政體德性罄盡」。習近平上台後極度打壓言論自由、大抓捕維權律師、要求「七不講」…，全面壓制異議；本身集黨、政、軍大權於一身，建立所謂的「習核心」，宣示他的最高權威。武漢市長在直播中抱怨他根本不具公布疫情權責的結果。那麼，大家都知道這是「上級」的權責，是省長、國務院、還是習大大敢下封口令？習近平在日前會見世界衛生組織（WHO）秘書長時強調，對此次疫情防控工作「一直親自指揮、親自部署」，相信下級沒人膽敢指責這位該負責的「上級」。加上現在由李克強擔任「臨時性的領導小組」─「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」，若未能有效將疫情降到一定程度，屆時是否也該問責？意味牢牢掌握國家最高權力的習大大仍將「無責」。

武漢事件讓中國原本欠佳的國際形象雪上加霜，其癥結點在於其所謂「集體領導」、「民主集中」的霸權型菁英政治制度。專制的中國最常嘲笑民主國家不夠快速的「行政效率」，所以武漢市可以「硬一拍」封城、十天蓋大型收容醫院…，足以顯示中國對社會的動員與控制力量，但卻無法「快一拍」向世界通報疫情、將災情減到最低。

中共堅持「以黨領政」的原則下，黨的領導人不用領隊、負責任？再對照聽聞中國近來要求身為黨員的醫護人員要帶頭站在第一線，這不是一大諷刺嗎？中國造成了「全球化」疫情之後，現在倒以「大外宣」強力宣傳抗疫舉措，就是當前中國大陸的政體運作模式，相信在可見的未來也難以改變。「為人民服務」只是口號，中國人民是該憤怒了。

（作者為軍人）

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