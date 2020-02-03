社論》武漢肺炎疫情的經濟危機與轉機

受武漢肺炎疫情惡化影響，春節後台股開盤出現史上最大跌點，週五盤勢雖有反彈，卻依然疲弱；而歐、美、亞洲股市同樣受到重大衝擊，全球經濟發展充滿變數。美中貿易戰，台商回流，對台灣投資擴大，加上美台關係迅速加溫，台灣成為少數贏家之一。然而，今年開春之後，全球經濟即面臨武漢肺炎疫情考驗，台灣經濟能否再有亮麗表現，令人關切。

股市乃經濟櫥窗，台股重挫反映民眾的預期心理，包括對今年中國經濟發展缺乏信心，以及台灣經濟對中國過度依賴可能遭到的牽連。現在疫情擴散快速，未來會惡化到何種程度，不得而知，因此與十七年前的SARS比較，或許是一個探討經濟影響的可行途徑。就股市而言，SARS期間，台股波段跌幅為十八％，而疫情一過，立刻反彈並創下波段新高。台股及全球金融市場的未來走勢，必須觀察今日開盤的中國股市何時止穩，才能更準確掌握其中的脈動。但在實體經濟方面，大致可以斷定武漢肺炎的影響將比SARS更嚴重，癥結不僅在於疫情蔓延快速，而是中國的經濟規模及與全球的連結程度，均非十七年前可以比擬。尤有甚者，SARS時中國才剛加入世貿組織（WTO），經濟走在強力上揚的趨勢，而此際中國經濟卻呈現下滑走勢；不同經濟實力與結構應對疫情的衝擊能力，自是不可同日而語。

SARS最嚴重時的二○○三年第二季，台灣的GDP為負成長一．二％，但疫情退燒後景氣迅速回溫，全年的GDP為四．二二％，完全脫離了疫情的陰霾。今年台灣的經濟成長率，原本主計總處預測為二．七二％，未來必然面臨下修，但幅度如何須視中國經濟下滑程度而定。同時，中國經濟也很難讓人樂觀，尤其，在SARS爆發前的二○○二年，中國GDP約為一．五兆美元，佔全球GDP的四％，到武漢肺炎爆發前的二○一九年，中國GDP為十四．三兆美元，佔全球GDP的十六％以上。中國經濟牽動全球的程度，絕不容漠視。據《彭博》最新估算，武漢肺炎對全球經濟打擊可能是SARS的三到四倍，當時全球經濟損失約四百億美元，如今武漢肺炎對全球經濟衝擊恐達一千二百億至一千六百億美元。二○○三當年，中國GDP只下降一％，如今全球重要的研調機構預估中國今年的GDP增長，大約為較去年減半，甚至零成長。

中國經濟成長降速影響最大的兩個部分，乃是消費需求的減緩與產業供應鏈的斷鏈危機。在消費方面，此波疫情爆發時正值農曆新年，是中國及周邊亞洲國家消費旅遊旺季。中國在去年農曆年期間，購物、餐飲、娛樂和旅行花費超過一兆人民幣，今年光是電影方面，因為賀歲片停播及多數戲院未營業，票房由去年的一百多億人民幣掉到數百萬人民幣。交通運輸方面，中國搭乘飛機旅遊的乘客，已從二○○三年的八千萬增加至去年的六．六億，但今年農曆新年第一天，全國出遊總數比一年前下降近三十％，搭飛機和火車旅行下降四十一％以上。這樣的數字對於服務業已佔GDP五成的中國經濟自然是嚴重的衝擊；而中國遊客佔觀光客三十％的日本，以及台灣、香港、泰國等，都成為重災區。其次，在產業供應鏈方面，中國已是世界工廠，而疫區中心的武漢市更是「中國製造二○二五」重點培植的半導體重鎮，我國上市櫃公司在武漢投資約三百三十多億元，鴻海集團則佔三分之一。因此，一旦疫情失控，將影響產業的製造、生產與零組件供應，恐將導致科技產業部分斷鏈，重創全球經濟。而以組裝為主的台灣代工廠，也必然首當其衝。

武漢肺炎疫情對經濟的衝擊如何，仍無法精確估算，但比SARS時嚴重，則為共同的看法。對台灣而言，此次疫情可能是一次經濟危機。不過，誠如美國商務部長羅斯所稱，武漢肺炎疫情或將加速就業回流美國，迫使企業審慎選擇供應鏈。如此的政策思考角度，無異印證美中貿易戰以來，政府鼓勵台商回流的正確性。如今疫情爆發，益增台商回流、投資台灣的迫切性。換言之，與美中貿易戰一樣，只要應對得宜，調降台灣與中國的經濟連結度，武漢肺炎的危機也可以變成轉機。

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