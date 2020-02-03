自由廣場》25日之後的備案…

◎ 蔡志鏗

「武漢肺炎」疫情不斷蔓延，為避免開學後出現校園群聚感染事件，教育部宣布全國高中以下學校延長寒假兩週，儘管部分家長對於無法「親子同步」頗有微詞，然而筆者從一介教育老兵的立場，仍要肯定教育部勇於承擔，處此變異難測之際，全國民眾，特別是學校親師生，應該發揮同舟共濟的精神，將決策後產生的不便降到最低。

首先，延後開學固然是台灣國民教育史上首次，但事實上鄰近的中國大陸、香港和澳門都已做出相同的決定，而且是「無限期」停課。延後開學可以讓學校的防疫準備更周延，準備好了再開學，大家都樂見，也會比較放心！

其次，這個舉措難免會造成家長們的不便，但是盼望家長發揮同舟共濟的精神，冷靜理智地表達需要政府和學校協助的地方，甚至動動腦提供更好的選擇，以建議取代抱怨。

平心而論，這次延後開學的決策中，行政院的相關思慮還算周延，例如明令全國，家長可以請防疫假在家照顧小孩；另外今年大學學測、國中會考和技專統測一併公布，日期照常不變，可以讓家有考生的家長放心。

再者，筆者建議教育部在處理如此重大事件時，應保留彈性與未雨綢繆，以目前的疫情而言，雖然台灣相對穩定，但對於疫情何時到達高峰的推算，說法不一，有人說是現在，有人說是元宵節前後，但不少學者認為是四、五月間。萬一原訂延後至廿五日的開學日，疫情尚未完全平息，下一步要怎麼走，教育部必須要先有腹案，甚至提早公布，讓各界能先行規劃、準備。

筆者也呼籲學校行政單位應該要趁著延後開學的空檔，盡全力規劃好因應開學後的準備工作，諸如師生口罩、入校的初步篩檢、發燒學生禁止上學、停班相關規定和保健室防疫物資的募集、儲存與發放流程等，全校務必要總動員，才能打勝這一次的防疫作戰。

最後，十七年前的SARS期間，教育部和地方教育局曾聯手推動「數位學習」，日前均一平台教育基金會呂冠緯董事長也投書雜誌：「化危機為轉機 數位學習成防疫居家學習好幫手」，建議教育部未雨綢繆，重新思考建立全國中小學課程居家數位學習的教育系統，達到學校不上課，但學習不打烊的目標。

（作者為台北市退休國小校長）

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