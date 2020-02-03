自由廣場》郝龍斌發言 令人眼睛一亮

◎ 胡文琦

國民黨主席參選人郝龍斌拋出，如果北京方面不承認中華民國，可以中斷兩岸三通；面對兩岸關係，「中華民國存在的事實」仍是中國國民黨存在的最基本理念，「不容改變」。

郝龍斌以武漢肺炎疫情為例，強調包括日本、加拿大及歐盟很多國家，都支持台灣加入WHO或WHA，而台灣也願意多幫忙中國大陸，對岸其實可以給台灣多一些基本善意。倘若北京未來還是堅持不承認中華民國，他說「在這種情況下，如果我們釋出的善意都得不到回應，沒有『對等、尊嚴的角色』來回應的時候，我們也不需要跟他交往。甚至，既然不需要交往，那其實通郵、通商、通航這些，我們將來有沒有必要再繼續進行下去，我們也可以做重新的考量。」

此外，他還誠實烏鴉指出，「我們有些人在對岸真正矮了一截」，與對岸有生意往來，或是藍營一些未必是政治人物，過去為了謀取經濟利益，做了一些有損尊嚴的事。現在，尤其做為國民黨的領導人，都應該戒慎警惕，絕對不能再做這樣的事。未來黨主席以及某一層次以上的黨員、主要領導人，或是具有代表性的人物赴對岸，基本上不應該接受招待，不應該有除了溝通交流以外的往來，更該做諍友的角色。

郝龍斌發言令人眼睛為之一亮！一方面他具體、勇敢地捍衛了「兩岸均不否認」甚至是推崇認同的國父孫中山先生於一九一二年所創建的「中華民國」，更直指中共層峰果若只期待「以經逼政、以民圍官」地繼續溫水煮青蛙中華民國的主權與尊嚴的話，最終亦將「損人不利己」，「必要時」，我們須要重新考量兩岸現行交流政策，讓人看到他頗有「老驥伏櫪志在千里」的氣魄與擔當。

而對內自我檢討方面，他亦戳破「國王新衣」點出，部分黨員可能的買辦行徑，有損百年大黨的格局，「日後絕對不能再做這樣的事」。

坦白說，這次郝龍斌算是相當「接地氣」且不怕得罪人的諍言，包含對此刻民、共兩黨都刻意曲解的「一中各表」論述，乃至馬前總統一席回應卻顯有遺憾的所謂執政八年「中國大陸也沒有承認我們」，甚或有些見樹不見林嫌疑地認為只是協商技巧，此番郝龍斌能勇於提出看法，對這樣置之死地而後生的諫言，確實值得兩岸紅藍綠思辨。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）

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