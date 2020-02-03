自由共和國》投票了後：時代在召喚

枷羊／文化基金會專員

投票當日的夜晚，開票結果出來。我很高興這次我不再是屬於少數，但是這次回家，我驚訝地發現，我的父親把票投給國民黨的候選人，我驚訝的不是他在陣營上做的選擇，我的父親一直以來都是中間選民，選舉上「鐘擺效應」忠實的執行者，但是這次我聽見他說投給國民黨的原因讓我陷入思考，從經濟型態的轉型，無論是農業或工業都走向高技術性，或者同性婚姻納入法律規範、菸害防治法的全面上路、一例一休的執行、勞保年金的改革、反滲透法通過，蔡英文執政時期的政績都讓我父親在在的不滿。

或者說我在我父親身上看見舊時代的影子，在過去時代父親成型、形塑出來的他逐漸被否定，我也感受到他的焦急，即便快要步入六十歲，他仍然赴大學進修，取得學士學位，補足過去只有高職的學歷，再去考取國家技術士證照，逐漸接近過去他印象中「社會菁英」的想像。

但是這個過去「社會菁英」的想像也在逐漸破滅中，年輕人對於他這個「老」主管不會因為他的職位、學歷、證照真誠的敬重他，父親對於年輕人的行為不解、困惑、惱怒。這些問題是無數個體反應給他的時代感受，從不解年輕個體的行為，我想父親也發現到他漸漸不了解這個世代。

從父親身上，我看見國民黨在這次總統大選召喚的是一個舊時代的群體想像，是權威和父權的集結，信仰二元分類與簡單歸類法的信眾在國民黨揮舞的中華民國國旗下的大拜拜，祭拜他們所相信的時代想像體，虔誠地召喚舊時代回來，將所有信眾化作一個想像的共同體。而我的父親甚至不祭拜，一直以來都悲觀看待世界的他，在心底其實不相信任何政黨，但是蔡英文的政策方向與意識形態跟他個人的價值完全背離，他是帶著懲罰的男性權威投下選票的吧？

我從來不會和父親與母親說父權、厭女、轉型正義、勞工權益的議題，除了我繼承父親悲觀看待世界的觀點，我不認為和我的父母對話具備實質的效果，我也在思考，如果扭轉了父親的價值觀，他變得不父權、不厭女、重視勞工權益、關心土地人文，那過去我認識的父親是不是就死去？他變成一個更好的人，但是不是我從小認識的父親，不是過去社會形塑他、改變他的父親，他超過半世紀捍衛和建造的人格都一夕破滅，或許每個老年「壞掉」的人並不是不知道自己在這個時代「壞掉」，我的父親和每個時代壞掉的老人或許都感受到這種破滅。

作家林立青曾經在臉書上寫過一篇故事概念，他想像在未來我們現在習以為常的事物都會被推翻，就如同我們現在對於舊時代的反動，比如喝咖啡這件事會變得不健康、不環保，在未來青年的眼中是老年人令人厭惡的陋習，有一天法律會出現像菸害防制法的條例，出現「咖啡害防治法」，而我們這個時代的人將會完全無法理解「喝咖啡」究竟是哪裡妨礙到其他人了？

我不由自主地想到德國哲學家懷特．班雅明（Walter Benjamin）「歷史的天使」或叫「新天使」的概念，我們看不見未來，只能面朝過去的歷史，我們的背後是不可見的未來，我們所有人都是逆行迎向未來，於是我們所有人類都恐懼未來。這種恐懼感我感覺在父親身上逐漸加重，他其實是有意識地了解到自己和時代是正在脫節的吧？我想更是煎熬。

但是我還是慶幸我的父母是相對開明能溝通的，或者說沒把我們雙方的價值觀赤裸裸地攤開來比對，那樣的狀況就像是要和父母走上拳擊擂台，雙方沒有穿護具就準備拳拳到肉，這會是一場慘烈的比賽，不管輸贏，每個兒子女兒都有很大機會被送到「韓粉父母無助會」接受團體心理治療。

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