自由共和國》張水生／沒有主權，沒有防疫

三名身穿防護服的醫護人員，站在中國阜陽市第二人民醫院的發燒門診外。（美聯社）

張水生／台商

武漢病毒災難背後的內部殖民悲歌

近日武漢和湖北各大城市逐漸封城，被隱瞞了一個多月的疫情爆出來後引起中國政府恐慌。最終他們將民眾封鎖在缺少醫療保障和食物供給的死城。同樣中國疫情傳到了各個鄰邦，香港由於反蒙面法以及聽命中國的態度，導致疫情擴散。台灣政府果斷禁止武漢旅遊團客阻止了瘟疫的大規模入侵。不過，最成功的卻是經濟政治極端落後的北韓，金正恩下令禁止中國人入境，基本隔絕了任何傳染的可能。

可見除了基本的醫療能力和民眾素質外，主權對於瘟疫等大規模災難的防備和損失控制是至關重要的。如果只看中國國內，這次疫情的擴散有很多原因，但都可以說是武漢或湖北省沒有主權造成的。而最終波及全國也只能說是中國內部殖民埋下災難種子的總爆發。

最主要的原因是各級官員為求政績隱瞞消息，導致疫情最容易控制的時候民眾並不知情。只需要在醫院和人口密集區戴口罩，這種小小不方便即可防範的災害隨即擴大到全城。中國省市縣各級主要官員，不僅不是當地民眾民選產生，也沒有像前幾年的香港那樣，由地方豪強即建制派推舉。而是由上級政府指派。因此地方官員並不需要維護當地民眾利益，隱瞞疫情成功，即使多死了幾個人，也可僅憑上級賞識得到升遷。這些人與早年的港督一樣，在統治區做為土皇帝作威作福，而回到帝國首都面對英國議會和國王便會卑躬屈膝。

疫情擴散的另一個原因是當地醫療資源的匱乏。中國特殊的稅收福利制度也與當年歐美對亞非拉殖民統治類似，殖民當局和東印度公司的錢用於宗主國建設和維持軍隊，殖民地民眾公共服務則只有剩下不多的稅金。在中國高官和官僚資本家生活的主要城市，以及最重要的經濟中心，即北上廣深可以得到大部分的國家投資和大企業納稅的補助，維持高水準的醫療保障。而湖北雖然還是內陸經濟較發達地區，其醫療資源已經極其匱乏，二○一四年省內各區每千人病床數最好的武漢市也只有七．五。而且物資的匱乏還容易解決，但內部殖民造成的精英和社會服務階層外流無法可解。中國政府可以強制企業生產相應防疫產品供應武漢，卻很難脅迫在北上廣深的醫護去香港救災。

還有一個悲劇的主要原因是民眾防範意識的匱乏，很多人並不知道口罩可以有效地保護自己，也不知道安全且方便的選擇防護措施。這個現象背後是中國教育資源的嚴重不平等，從教師薪資低於統治中心到高考錄取的分數歧視。後果是內陸各省的大學生以上，接受高等教育的人口比例過低。加之經濟殖民帶來的精英外流，最終結果是能夠注意安全且提醒周邊民眾注意安全的有知識者過少。這被生活在中國統治核心區的人認為是不夠文明，他們卻不知道自己的「文明」是用內陸十幾億人民鮮血供養的。

除這次瘟疫外，中國內部殖民早已造成了許多災難。例如新疆石油資源儲量豐富，長期以來供應一半的國產石油，但做為產油區居民，較之中東產油國國民，新疆當地維吾爾人地區長期貧困。中石油集團卻靠販賣當地石油產品獲取巨大利潤，維吾爾人反抗卻被關押到集中營接受奴化教育。這並不只是少數民族／原住民的災難，例如在東北，二○一六年黑龍江雙鴨山市煤炭工人大規模罷工。也是當地煤炭資源被掠奪殆盡後，漢人礦工也要面對蕭條乃至崩潰的家園。

如果說當年雙鴨山礦工失業本質是地方資源被壟斷國企掠奪以及地方官僚僅對上級負責，也就是中國殖民黑龍江的悲劇（注1）。那麼這次武漢瘟疫背後的直接原因：醫療資源嚴重不足，民眾應對公共衛生問題素質不高，以及官僚壓制疫情求政績。可以說是湖北省被中國殖民吸血的災難總爆發，並最終回擊到官僚居住的宗主國地區。

希望看到此篇的朋友能轉發給中國人，讓他們早日建立屬於自己的獨立自主的國家。另外，可告知他們如果被斷網需要了解疫情進展可以收聽台灣央廣對中國的廣播。方法網址如下https://cn2.rti.tw/index/content/id/15

（注1）：雙鴨山市工人運動中顯現的中國共產黨殖民統治https://www.thinkingtaiwan.com/content/5281

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