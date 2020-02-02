自由廣場》鐵粉催生腐化 第三勢力當然有票

◎ 陳茂雄

二○二○年大選前，綠營盛傳，只要再讓中國國民黨輸一次，該黨就永遠爬不起來，沒有人掣肘，台灣就可以專心應付中國的壓力。可是柯文哲卻認為抓到權力者，必定會腐化，台灣若沒有第三勢力，必定演變成兩大黨輪流腐化而已。

二○一六年的大選，中國國民黨被民進黨打趴，立委的席次連三分之一都不到，一般人認為中國國民黨已經爬不起來。可是在二○一八年的九合一選舉卻大勝民進黨，垮掉的政黨不可能有這份能耐。顯然的，九合一選舉不是中國國民黨贏，而是民進黨輸。

同樣的道理，二○二○年的大選也不是民進黨贏，而是中國國民黨輸。它有兩個敗選原因，第一，台灣人的傳統台獨意識雖然褪色，可是國家觀念急速上升，抗拒扮演中國的一部分，將中國國民黨「一個中國」的主張掃進垃圾桶。第二，中國國民黨的倫理觀念已消失，面對政治版圖重組，掀起嚴重的內鬥。

有獨派人士相當不服氣，認為民眾黨甚麼事都沒做，就可以獲得一百五十萬張的政黨票。其道理很簡單，對藍綠都不滿意者自然投民眾黨，這種現象民進黨該警惕，中國國民黨爬不起來不代表民進黨可以穩定執政，只要該黨被選民唾棄，選民會投靠民眾黨。

大選前韓國瑜笑蔡英文只不過是一部讀稿機，可是選後他自己卻變成讀稿機。之所以會有這麼大的變化，是因為他擔心說錯話，也就是知道他以前頻繁說錯話，現在不想再犯錯。值得探討的，以前有太多人指責他說錯話，為何聽不進去，要等到面對挫敗後才能體會？主要的原因是他以前被鐵粉迷惑而自我神格化。

君王年代，國王就是國家主人，人民扮演主人的奴才，那年代國王也被神格化，因為在奴才的眼中，主人永遠是對的。政治民主化之後，人民變成國家主人，執政者只是國家主人的伙計而已，由國家主人決定要請哪一個伙計，邱吉爾甚至於還說，對政治領袖無情是偉大民族的表現。這次國民黨因內鬥而衰敗，若是民進黨再腐化，民眾黨應該會偷笑。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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