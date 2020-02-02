自由廣場》盼望疫情敲醒國民黨：問題就出在「一個中國」

◎ 林子堯

近日因應武漢肺炎疫情不斷攀升、蔓延，世界各國紛紛對中國祭出禁航令，沒想到台灣也因此受到波及。義大利、越南、以色列政府已先後宣布拒絕台灣航班入境，原因就是因為台灣被列為中國的一部分。若台灣未來仍走不出一個中國的困境，不只國際空間全無，連同在世界緊急事件上也會遭受不白之冤。

回顧過往案例，台灣因為被列為中國的一部分，因此在國際事件上受害的例子，首先就是聯合國代表權案。因為當年統治台灣的蔣介石政權堅持台灣代表中國，「漢賊不兩立」，落得成為國際孤兒，各國不只與我斷交，甚至有的祭出禁航令，讓台灣當年經濟蒙受無數損失。之後，在九二一大地震、ＳＡＲＳ事件上，台灣也都曾因為「中國的一部分」遭到中國趁火打劫，而延誤獲得國際資源與救助。

此次禁止台灣民航的案例，不單只是武漢肺炎的單一事件，更早還可以追溯至二○一八年中國發函要求世界四十四家航空公司更改台灣的歸屬地位，最後僅剩美國、日本的航空公司以及大韓航空、印度航空等未依中國指示正名。這次各國對台灣的禁航令，無疑是再一次的提醒我們，一日走不出台灣與中國之間的歸屬權爭議，台灣在國際民航上的問題只會不斷重演。

走不出爭議的原因，在於國民黨長期以來為了維持所謂「法統」地位，堅持台灣是中國的一部分，甚至以此論述為基礎，和中華人民共和國政府齊聲反台獨，發展出一套在台灣根本無法自圓其說的九二共識。不管九二共識是哪個版本，都沒有台灣獨立自主的地位；台灣不管是中華人民共和國還是中華民國的一部分，都不屬於自己單一的個體。更不用說全世界承認的「一中」從來就不是中華民國。國民黨若繼續倡言九二共識、一個中國，那麼台灣未來受害的機會還多得是！

只要國民黨一日不更動九二共識論述，未來，我們不單是要與國際上對台灣地位的誤解奮戰，還要在國內和中國國民黨的一中論述奮戰。未來國際社會只要援引國民黨論述，台灣必定持續蒙受一中之苦。若國民黨在未來仍以此蒙混過關執政，更是不堪設想。

希望台灣的國家正常化運動不能停，也希望國民黨能藉此次大選挫敗的機會面對現實、擁抱民意、徹底改革。唯有台灣在國家認同上團結一致，才有可能讓國際社會認清台灣不是中國的一部分，才有可能避免拒絕台灣航班入境的憾事發生。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士生）

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