自由廣場》談美牛、美豬、日本核災區食品

◎ 尤英夫

日前拜讀陳永昌先生投書「沒有白吃的ＦＴＡ與ＣＰＴＰＰ」，頗有感觸。因為受到中國多方阻撓，我國廠商出口多付關稅，亟需排除自由貿易的障礙，進而簽訂自由貿易協定。美國在台協會主席莫健在二○二○年我國總統大選後，回應媒體問題時再次表示，美豬、美牛問題需要解決，希望取得進展。台北市美國商會也認為台美雙邊自由貿易協定卡在美豬、美牛。至於日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），也因為我國禁止進口日本核災區食品，我國要加入就有困難。既然台美雙邊自由貿易協定與跨太平洋夥伴全面進步協定，對我國經貿非常重要，而且也非加入不可，那麼到底要不要開放進口美豬、美牛與日本核災區的食品呢？

依個人淺見，國人健康安全當然要優先考量，政府也應該給國人有安心的飲食生活環境。但是如果先進國家如英國、德國、法國等願意開放進口美豬、美牛與日本核災區的食品，那麼我們還有不解禁的道理嗎？老實說，我很懷疑。最讓我不明白的是，國人最常去的國家就是美國與日本。請問，他們在當地會挑剔不吃美豬、美牛與日本核災區的食品嗎？

如果還有疑慮，我國政府對於進口的上述食物或食品，大可嚴格依照食品衛生安全管理法去查驗，也要求清楚標出進口國家；商家也有義務在店門口標示進口的國家，由消費者自己決定要不要消費。

最後，雖然說可以考慮同意上述食物或食品的進口，但條件是台美雙邊自由貿易協定與跨太平洋夥伴全面進步協定必須能夠讓我國簽訂或加入為前提。如果不能簽訂或加入，那還是要等等適當的時機了。

（作者為消基會法律委員、媒體委員，本文不代表消基會或任何團體）

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