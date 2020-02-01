自由廣場》日韓和解？或韓國陸地孤島化？

◎ 吳其哲

二○一九年底日本放寬部分管制材料之對韓出口、韓國同意持續「日韓軍事情報保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）」，也撤銷對日本之ＷＴＯ提告，因而出現「日韓貿易戰邁向和解」之論述，但實情恐怕剛好相反。

韓國近年擱置一九六五年與日本簽訂的「日韓基本條約」，頻頻發動慰安婦、戰時工等國際宣傳攻勢，要求重啟協議，造成日本舉國上下覺得韓國不守信、不值得交往。韓國大法院又判決當時赴韓設廠企業須賠償戰時工人，否則沒收在韓資產。但日本主張並非強徵，而是薪資高而應徵。對於慰安婦等之賠償金，日本提議逐一直接交付，但韓國要求由政府統籌處理負責。當時韓國年輸出額兩億美元弱，日本無償提供三億美元（約三百二十億日幣）、免息貸款兩億美元，助益了浦項製鐵、京釜國道等等在內的「漢江奇蹟」，而實際交付之賠償金則為九十億韓圜（約八億五千萬日幣，三億美元之二．六％）。

美國與日本又發現可兼作為毒氣之管制原料，遭轉賣外銷、去向不明。韓國雖祭出終止ＧＳＯＭＩＡ為脅，但日韓軍事協定並非真是單純日韓問題。韓國ＷＴＯ撤告，主要壓力也非來自日本，何況ＷＴＯ宛如泥菩薩，提告與撤銷，戰術居多。

加上輕視駐韓美軍的貢獻，讓川普總統主張撤軍（事實上駐韓美軍等子弟就讀之美國學校二○一九年中已撤校）。長期受經濟制裁困擾之北韓，川普總統推特一下，川金就直接會面。美朝如達成經濟協議，三十八度線以北同盟化的話，韓國將無足輕重；而中美貿易戰下，中國願否為韓國與美國再交惡，恐不樂觀。至於日本原料停止輸韓，雖導致減少一千四百億日幣之輸出，但韓國減少約兩兆日幣輸出，總體影響約達六兆日幣。因此韓國其實四面楚歌，國會又將改選，二○二二年五月期滿的總統文在寅，此時如道歉回歸條約，勢必影響選情。

二○二○才剛剛開始，觀察美國無人機已除掉伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼、中國武漢肺炎封城等世局，期待韓國早日正確抉擇，看看能否讓精準預測雷曼兄弟、亞洲金融危機、川普當選之日本經濟評論家渡邊哲也在《二○二○世界經濟大預測》一書中預測韓國之陸地孤島，大大失準一次！

（作者為財團法人台北金融研究發展基金會常務董事）

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