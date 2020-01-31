新聞線上》新國會的圖像

國會議長既要議事中立，又要合縱連橫，集虛懷若谷和爾虞我詐於一身，從未當過一天國會議員的游錫堃，承擔如此重任，對他是很大的挑戰。（記者陳志曲攝）

記者陳杉榮

立法院明天將辦理第十屆立委報到宣誓並選舉正副院長，在蔡英文總統連任、民進黨立委過半數「繼續完全執政」的態勢下，國會運作偏向穩定，變化不大，反倒是國民黨，將會遭逢相當劇烈的挑戰，黨的路線和領導人未定都是未爆彈。初試啼聲的台灣民眾黨，有一定空間，立法院將成為柯文哲的實驗劇場。

蔡英文挑選從未當過立委的游錫堃出任立法院長，這是一招險棋。游錫堃是政壇老將，曾任行政院長、總統府秘書長，也當過台灣省議員，有豐富的代議和備詢經驗，但國會議長既要議事中立，又要合縱連橫，集虛懷若谷和爾虞我詐於一身，從未當過一天國會議員的游立法院長，承擔如此重任，對他是很大的挑戰。

台灣實施單一選區兩票制十多年，歷經二度政黨輪替，證明這個制度生不出「國會領袖」，行政權吃定立法權，立法權就是小弟。民進黨團已有四年「完全執政」的經驗，習慣了「表決部隊」的作戰方式，未來四年的國會，不至於讓人民太不放心，因為民進黨團不敢自做主張。

國民黨團做為國會第二大黨，是有點實力的，但國民黨團的運作和誰當黨主席及黨的路線有莫大的關聯。大敗後的國民黨到處檢討，準備補選黨主席，整個黨迄今仍看不到必須遠離親中路線這個最根本的路障問題，如果不「反共」，國民黨必將重蹈覆轍，走上絕路。

其次，高雄市長韓國瑜及韓粉在總統選舉過程中挑起的民粹問題，「國瑜黨」的聲量和人潮，是國民黨的資產也是負債，韓國瑜挾韓粉而自重，不僅早已在黨內佔有一席之地，甚至可能搶下未來的黨主席，左右黨的路線，登記補選黨主席的江啟臣能處理路線和韓粉嗎？夠能量嗎？郝龍斌敢嗎？

國民黨若走不出親中路線的自絕和國瑜黨粉的恫嚇，不管有幾席立委，在立法院都是一盤散沙，只能為反對而反對，一個左手打右手的政黨，很難獲得多數選民的支持，「重返執政」，繼續做夢。

台灣民眾黨這個新興政黨，提名廿八席不分區，當選五席。初生之犢，連廢除朝野協商這種不用大腦的話都說得出口，必然會在立法院鬧笑話，甚至撞得頭破血流，但這都無所謂，標榜「超越藍綠」的柯文哲就是要把立法院當成進軍二○二四的實驗劇場，這個一人政黨還有二十三個備胎，民眾黨將會是新國會很有戲的一個黨團。

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