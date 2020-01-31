自由廣場》民進黨的「委員會中心主義」呢？

◎ 羅傳賢

第十屆立委預定二月一日宣誓就職，但國人一定記憶猶新，即民進黨團於四年前信誓旦旦宣示其欲達成人民國會、開放國會、專業國會的改革方案，最重要的是落實委員會中心主義，即採單一召委制，只要保留條文達三分之一的議案，重新交付委員會，並建立調查權與聽證制度。然事實上，過去由該黨團提案逕付二讀者，不勝枚舉，究竟民進黨團對委員會中心主義認知有誤或刻意忘記？

民主政治可貴之處，端繫於權力分立中制衡機制。現代民主國家的國會由於立法業務日漸繁複，為有效處理為數龐大、性質專門的法案，並節省審查時間，減輕院會工作負荷，皆設置若干常設委員會，並提供專業審查意見供院會裁決。經過數十年的變革，各民主國家的委員會制度，不僅成為國家決策及立法的重要組織，也逐漸演變成與行政部門相抗衡的有機制度。英美學者普遍認為，常設委員會是議院的耳目及左右手，掌握了政策決定的關鍵性階段，可說是政治神經中樞，不但可免除各種立法上的不便，而且更是立法裁量的主要力量。

委員會中心主義，是委員會為黨團與學者、專家及相關團體溝通協調的平台，具有廣泛且自主決定政策的權限，為立法專業化所必需。法案逕付二讀雖為立法手段之一，但僅適用於不具爭議且急迫需要，並經協商共識者而言，否則必然剝奪委員會就法案逐條斟酌的機會，有違委員會的專業化。

以總統制美國為例，整個立法過程中，院會第一讀會僅將提案標題朗讀後即交委員會審查，所以委員會的審議是最重要的階段。在法案審查的過程中，委員會充分掌握擱置與否及修正的權力，經委員會審查通過的法案，到院會都能受到高度尊重，而順利通過。

內閣制的英日，其委員會也成為法案審查過程的重心，院會對法案的逐條審議已失去實質意義，院會的主要功能僅偏重於質詢及表決。

委員會中心主義為立法專業化所必要，民進黨團於掌控多數之後，將其列為國會改革目標，符合世界潮流，但迄今仍未竟其功。茲再獲民意託付，為化解跳票的疑慮，新的議長應有繼續推動的認知，黨團更應說到做到。

（作者為立法院法制局前局長）

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