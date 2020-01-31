自由廣場》慎防中共的搖擺狗策略

◎ 邱振亞

武漢肺炎爆發後，為優先滿足島內使用需求、避免台灣出現口罩短缺，蘇揆隨即宣布禁止N95與醫療外科口罩出口一個月。在危難中先保全自己再考慮救人，以此標準來看，口罩禁出口應是一個極其理智的決定，然而卻有一批藝人、政客們跳出來厲色批評，稱台灣政府禁止口罩出口之舉「無人性」、「氣度不夠」，甚至有人以人身攻擊方式稱蘇揆為「狗官」，要對岸政府在肺炎事件後「做點什麼事回敬」。在微博上，這些人的言論被廣泛轉傳，伴隨著的多是諸如「大陸幫過台灣多少就得到今天這種對待」、「台灣人是民族敗類」、「以後留島不留人時不會心疼」等負面評論。

其實，在敏感時期，境外政府、政務、政令被對岸網民或親中人士做無端指責已經不是單一事件，比如，香港反送中事件爆發時，對岸網民批判的便不是中聯辦或港府強行立法違背民意，而是「美國人的策劃」、「台灣人的支持」和「香港人的無腦」。對岸的網民在自己的政府處事不當時，不願中立地提起事件的發生原因和真實背景，卻反過來指責其他人，樹立一些攻擊的標的，這樣的視角在某些人眼中或許是基於純粹的愚蠢、信息閉塞，抑或是對黨的畏懼。但事實上，考慮到對岸政府對民間輿論的控制力道之強，其中至少有一部分的觀點應被視為對岸網軍為轉移群眾注意力而對台灣實施的系統性攻擊。

透過挑起國內民眾對外部勢力的怒火，執政黨犯下的錯誤便躲過了人們的仔細檢視，中共這種樹立外敵以轉移國內矛盾的手法，被美國著名政治經濟學者、現任川普貿易顧問的彼得．納瓦羅（Peter Navarro）稱為「搖擺狗策略」。納瓦羅曾多次指出，中共在面對陡增的內部壓力時，有極高可能濫用搖擺狗策略以避免其統治正當性被動搖，台灣便是該策略下理想的攻擊標的。

在這次的武漢肺炎中，中共網軍正是運用了搖擺狗策略，將人們的注意力從中共封鎖信息導致疫情大爆發轉移到台灣禁止口罩出口這件事情上，透過引導輿論批判台灣政府，中共高層在疫情爆發之初的蓄意隱匿和消極不作為在民間引起的不滿正悄悄地被壓制和轉移。可是事實上，肺炎不是我們放的、肺炎的消息不是我們隱匿的、城不是我們封的、數據不是我們造假的、鄰居的疫情搞到現在我們連自己人都得限購口罩了，台灣政府和人民何其無辜呢？這還不考慮世衛組織、民航組織不跟我們分享疫情資訊等種種怪事呢。

筆者希望提醒台灣政府，要時刻小心提防對岸的搖擺狗策略失控以致擦槍走火；也要提醒台灣的藝人和政客們，不要因為一些蠅頭小利或者過度的善良天真就成為對岸搖擺狗策略下的一枚棋子；最後，忠告對岸政府，請將有限的精力和資源專注在抗疫、反省和幹實事上，這比將它們專注在散播仇恨、塑造外部敵人和撕裂兩岸關係上更有價值。

（作者為美國非政府組織董事）

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