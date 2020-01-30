新聞線上》武漢病毒之台灣優先或中國優先

記者莊榮宏

武漢肺炎的病毒源出何方？最初有說因武漢人在市場食用蝙蝠致感染病毒；新近則有一說，不排除病毒源自「中國科學院武漢病毒研究所」（簡稱ＷＩＶ），只是初步判斷非屬故意，較可能是人為疏失造成。無論如何，中共這次大張旗鼓封了十多個城市，也被內行人懷疑假借防疫名義封城，實則針對病毒外流的跡證進行滅證。

在「誤食蝙蝠而染病」傳聞的背後，卻是中共科學家正致力研究「蝙蝠攜帶病毒卻不會染病」的原因，若朝正向發展，有助研發疫苗，但若被野心家利用，也可製造生化武器，用於軍事或政治目的。研究蝙蝠病毒的科學家就在武漢的ＷＩＶ，如今病毒又肇始於武漢，兩者關連性強，病毒是否出自實驗室？內部控管機制有無失靈？是否私人不滿為報復而攜出？都待中共澄清。

對於放毒的中共，親中人士不敢稍加責難，拚老命防疫只求保護國人生命的蘇貞昌，卻被罵成「狗官」、「不是人」，你說可不可笑？

武漢疫情延燒，再次燒出「台灣優先」或「中國優先」的正面交鋒；在口罩方面，政府根據產量與消耗量、疫情發展之後，暫時禁止對國外出口一個月，竟遭親中派的撻伐，但隨之而來的是支持政策的聲音，後者很快壓過親中聲浪，這反映出「台灣優先」仍是民意主流。

台灣是自由國家，任何事都很容易引發熱議，眾說紛紜，難免眼花撩亂，但只要中心思想堅定，就容易看透事理，知道該站在哪裡，關鍵沒有別的，就是站在「台灣優先」的立場而已，站此立場，心中自有「定海神針」，自然不會隨波逐流，遇到「口罩事件」爭議，很容易就知所選擇，不會進退失據。

倘若事事站在「中國優先」的立場，就會把民進黨政府為保護台灣人民而做的一切努力，都視為仇中，除了前述的「狗官、不是人」，馬英九、蔡正元、黃智賢的類似言論也都屬之，其共同特色是「凡是中國做錯的，我必顧左右而言他，捨不得罵一個字」，反之，「凡是民進黨政府做的，就算有利台灣人，只要有一絲礙到中國，我必雞蛋裡挑骨頭」，用這個準則去檢視馬英九之流和親中藝人之輩，百發百中，連柯文哲也閃不掉。

去中國發展的台灣藝人，照理說，台灣是親娘、中國是二娘，雖說「有奶便是娘」，但也不能「無奶就丟娘」、「奶少就不認娘」，倘若還要大發謬論、張牙舞爪，這種「藝人」便成「不義之人」，必遭公幹。

華人尊崇儒家學說，儒家所說的「愛」，有親疏遠近之分，先愛身邊的人，再愛其他人；從圓心出發，並視能力而及於遠方，「窮則獨善其身，達則兼善天下」。民進黨政府的防疫工作，力行儒家理念，先照顧台灣人，行有餘力，再去照顧別人，是有哪裡不對？滿口儒家儒家的馬英九，究竟是在說嘴什麼東西呀？

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